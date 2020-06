BREAKING NEWS: Totul e OFICIAL! Anamaria Prodan a PRELUAT-O pe FC Hermannstadt! Anuntul de ultima ora al clubului! Si Reghecampf e implicat

Anamaria Prodan a devenit oficial patron de club in Romania!

Impresara a preluat-o pe FC Hermannstadt! Clubul a facut anuntul oficial prin intermediul unui comunicat. In materialul dat presei, Sibiul anunta ca 'familia Reghecampf' este implicata la club!

"Venim cu informatii de ultima ora si vesti bune pentru tot ce inseamna AFC Hermannstadt si fotbalul sibian. Cu putine momente in urma, finantatorii FCH au ajuns la o intelegere cu familia Reghecampf, care se va implica in clubul nostru atat pe plan financiar, cat si pe plan sportiv. FCH intra astfel intr-o noua etapa la nivel de organizare administrativa, in care se anunta investitii importante pe termen lung. Avem acum un suflu nou, care da un plus valoric clubului. Ne bucura prezenta doamnei Anamaria Prodan Reghecampf in calitate de investitor in proiectul nostru. Sibiu are fotbal!", scrie Hermannstadt in comunicat", scrie in comunicatul trimis de Hermannstadt presei.

FC Hermannstadt e pe locul 3 in playout.

Citeste si: Prima reactie a Anamariei Prodan dupa ce s-a inteles cu sefii Sibiului pentru preluarea clubului!