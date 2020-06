Reghecampf a dat verdictul in cazul numirii lui Radoi la nationala: "Este un risc intotdeauna"

Mirel Radoi a fost numit selectionerul Romaniei in toamna lui 2019, dar nu a apucat sa debuteze din cauza pandemiei de coronavirus care a amanat dubla cu Islanda.

Fostul antrenor de la FCSB considera ca numirea lui Mirela Radio la nationala Romaniei este un lucru bun, deoarece el cunoaste bine sistemul de de joc si fotbalul din Romania.

"Sunt lucruri firesti, cred ca cei de la Federatie, in momentul cand au terminat cu Cosmin, s-au gandit la o solutie pe care o aveau la indemana si cred eu ca au facut cel mai bun lucru aducandu-l pe Mirel la echipa mare, cunoscand sistemul, cunoscand oamenii, cunoscand jucatorii, cunoscand fotbalul din Romania si jucatorii care joaca în strainatate. A avut rezultate foarte bune la nationala de tineret, speram să aiba rezultate si la echipa mare. Este un risc, dar este un risc pe care ti-l asumi in momentul in care vrei sa antrenezi. Este normal, mai ales cand pleci, ai plecat de jos, sa faci anumiti pasi si anumiti oameni sa spuna ca este un risc. Normal ca este un risc, a fost un risc si cu Daum, a fost un risc si cu Cosmin", a declarata Laurentiu Reghecampf pentru TelekomSport.

De asemenea, Reghe a declarat ca nu antrenorul este totul si ca avem nevoie de jucatori pentru a face performanta.

"Este un risc intotdeauna, mai ales cand nivelul echipei nationale in momentul de fata nu este unul foarte mare, trebuie sa fim sinceri. Nu avem cum sa il judecam pe Cosmin sau pe Mirel, sa le punem stampila ca daca nu reusesc, nu sunt buni. Sunt buni la momentul respectiv, muncesc, au nevoie de jucatori, pentru ca ei sunt cei care fac rezultatele si aduc faima echipei nationale a Romaniei. Antrenorul este acolo ca un pictor care pune anumite culori pe panza si incearca sa faca o imagine mai frumoasa", a declarat fostul antrenor de la FCSB.