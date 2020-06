Pretul INCREDIBIL platit de Anamaria Prodan pentru Hermannstadt! Reghecampf castiga de 3 ori mai mult intr-un an

Anamaria Prodan si fiica ei, Rebecca, vor fi principalii actionari de la clubul din Sibiu.

Anamaria si Rebecca Prodan au devenit azi principalii oameni din conducerea lui Hermannstadt. Anamaria a trebuit sa plateasca un pret destul de mic pentru un club de fotbal.

Un milion de euro a costat toata afacerea, anunta Antena Sport. Toata aceasta suma fiind platita dupa ce Anamaria a achitat si datoriile avute de club si a asigurat luarea licentei. Hermannstadt avea datorii catre fostii jucatori si antrenori si a fost la doar o zi de a pierde licenta si de a nu mai putea continua in Liga 1.

Anamaria Prodan are o avere considerabila, insa nici sotul sau, Laurentiu Reghecampf, nu duce lipssa de bani. In jur de 3 milioane de euro pe an castiga fostul antrenor de la FCSB in Arabia Saudita. Reghe antreneaza la Al Wasl din 2019, dupa o experienta de un an la Al Wahda.