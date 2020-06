Nu poate sta deoparte! Laurentiu Reghecampf vrea sa o ajute pe FCSB! "O sa-l sun pe Becali!"

Fostul antrenor al lui FCSB, Laurentiu Reghecampf, a declarat ca se va implica in Liga 1.

El vrea sa vina cu o solutie pentru a-i ajuta pe "ros-albastri" in lupta pentru titlu. Reghe considera ca FCSB pleaca cu a doua sansa in meciul cu CFR Cluj, primul derby post-pandemie din Liga 1.

"Prima etapa este foarte importanta. Meciul de la Cluj dintre FCSB si CFR este foarte important. O sa pun televizorul pe terasa, o sa ma uit, o sa-l sun pe patronul echipei sa vad daca merge la meci sau sa-l intreb unde va urmari partida.

O sa gasesc o modalitate sa o sustin pe Steaua. CFR are prima sansa, a avut un parcurs foarte bun anul acesta. Dan Petrescu e un antrenor ambitios, stie ce are de facut, a castigat deja trofee in România, deci nu este ceva nou pentru el. Cunoaste presiunea.

Intr-adevar, aici este un minus pentru Steaua. Vintila inca n-a castigat niciun trofeu, dar il va ajuta foarte mult in playoff faptul ca-i are langa el pe MM Stoica, Gigi si toti ceilalti, care stiu ce inseamna sa te bati pentru un trofeu", a declarat Reghecampf pentru Telekom Sport.

Reamintim ca in perioada 2013-2014, Laurentiu Reghecampf a cucerit 2 titluri de campioana a Romaniei cu FCSB si o Supercupa.