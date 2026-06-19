Vicecampioana Belgiei joacă într-un sistem 3-4-1-2 și îl vede pe fostul lider al FCSB-ului perfect pentru poziția din spatele celor doi atacanți. Una pe care belgianul El Hadj nu a dat un randament senzațional în sezonul 2025/2026, factor care a și dus la transferul lui Darius.

Transferat de Royal Union Saint-Gilloise pentru trei milioane de euro, Darius Olaru (28 de ani) merge în Belgia cu gândul la grupa de Champions League și cu speranțe mari: internaționalul român a fost adus pentru poziția de număr 10, una pentru care se va bate în luptă dreaptă cu Anouar Ait El Hadj (24 de ani), titularul postului în stagiunea precedentă.

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Rivalul lui Olaru, cifre modeste

Purtător al tricoului cu numărul zece, El Hadj, transferat de la Genk în 2024, e evaluat la 5 milioane de euro (500.000 de euro peste Olaru) și e responsabil cu creația în ultima treime. Iar vestea bună pentru român este că noul său concurent nu trece prin cea mai bună perioadă a carierei.

În cele 51 de meciuri jucate în sezonul proaspăt încheiat, decarul belgian a strâns doar trei goluri și șapte pase decisive în 3.564 de minute. A terminat sezonul regular din Belgia fără vreun gol, s-a "trezit" în play-off, când a înscris de două ori și a oferit trei pase decisive și și-a mai trecut în cont o reușită în grupa de UCL, contra lui PSV, și un assist în aceeași competiție, contra celor de la Atalanta.

În total, are zece contribuții la gol în 51 de meciuri, o medie de o contribuție la fiecare 5.1 partide în condițiile în care primește foarte multe minute și de multe ori e responsabil cu executarea fazelor fixe.

Până în acest moment, Saint-Gilloise a mai transferat doar jucători defensivi, iar presa din Belgia nu a oferit informații despre un alt decar aflat pe lista de achiziții.

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Până la 24 de ani, El Hadj are în spate doar 22 de goluri și 15 assisturi, o zestre săracă pentru un mijlocaș ofensiv de la care se așteaptă să facă diferența în mod constant.

Prin comparație, Darius are 63 de goluri și 45 de pase decisive în cele 256 de meciuri jucate în șase ani la FCSB și un apetit ofensiv mult mai accentuat în ultimul sezon, terminat cu 15 goluri și opt reușite.