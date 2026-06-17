Darius Olaru i-a părăsit pe roș-albaștrii și a semnat în Belgia, cu Union Saint-Gilloise, echipă care a plătit trei milioane de euro în schimbul mijlocașului român.

Mihai Stoica: ”Cisotti l-a suplinit în perioada în care Olaru a fost accidentat la umăr!”

Mihai Stoica, președintele Consiliului de Administrație de la FCSB, a anunțat cine îl va înlocui cel mai probabil pe Darius Olaru. Oficialul roș-albaștrilor a dezvăluit că italianul Juri Cisotti va fi principala variantă de înlocuitor pentru Olaru, mai ales că fotbalistul transferat de la Oțelul Galați la începutul anului 2025 l-a suplinit cu brio pe Darius Olaru în perioada în care fotbalistul ajuns în Belgia a fost accidentat luni la rând.

De altfel, MM Stoica a declarat că Gigi Becali, patronul roș-albaștrilor ia în considerare varianta de a mai transfera un mijlocaș central.

”Cisotti l-a suplinit în perioada în care el șase luni nu a jucat din cauza accidentării la umăr. Şi Cisotti a avut cele mai bune prestaţii atunci.

Pentru că în momentul în care pleacă un jucător extrem de influent poate să apară altul care era în urma lui. Se gândeşte şi să aducă pe cineva, dar se gândeşte şi să schimbe sistemul.

Am început să studiem formaţia 4-3-1-2. La momentul acesta, am avea Tănase, dacă prelungeşte, Cisotti, Octavian Popescu, care pot juca poziţia aia”, a spus Mihai Stoica la Prima Sport.