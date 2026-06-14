Fosta campioană a României a ajuns la un acord Union Saint-Gilloise, vicecampioana Belgiei, care va plăti trei milioane de euro în schimbul mijlcașului, o sumă mult mai mică față cât a cerut Gigi Becali inițial.

Finanțatorul FCSB-ului îi fixase lui Olaru o clauză de reziliere de cinci milioane de euro, dar acesta și-a manifestat intenția de a pleca în străinătate, motiv pentru care Becali a scăzut prețul.

Gigi Becali a confirmat transferul lui Darius Olaru la Union Saint-Gilloise

După ce presa din Belgia a scris că Olaru este așteptat la vizita medicală pentru a semna cu noua sa echipă, Gigi Becali a confirmat transferul, dar și suma pe care o va încasa.

”Da, cred că l-am dat, pe 3 milioane. A jucat omul, trebuia să plece și el la un moment dat. Sunt bani 3 milioane. Unii zic 'Tralala, Tralala', dar n-au o sută de mii și comentează, îl critică pe ăla care vinde de milioane”, a spus Becali, prezent la momentul sfințirii bisericii construite de el în Pipera.

Campioană în 2025, Union a pierdut titlul în fața celor de la Club Brugge, dar au câștigat Cupa Belgiei, astfel că vor evolua în preliminariile UEFA Champions League.

Mutarea ar putea produce și o situație inedită. Pe 5 iulie, Union Saint-Gilloise și FCSB au programat un meci amical în cantonamentul din Olanda, iar Olaru ar putea evolua chiar împotriva fostei sale echipe.

Transferat de la Gaz Metan Mediaș pentru 600.000 de euro, mijlocașul a devenit unul dintre liderii formației bucureștene. În cei șase ani petrecuți la FCSB, a adunat 257 de meciuri, 63 de goluri și 45 de pase decisive.