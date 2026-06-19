Direct din Champions League, un Ronaldo semnează cu Universitatea Craiova!

Formația din Bănie s-a înțeles cu Ronaldo Romario Webster, fundașul stânga jamaican care a evoluat în ultimele două sezoane la Shkendija, campioana din Macedonia de Nord. Ronaldo Webster semnează cu Universitatea craivoa Potrivit jurnalistului Emanuel Roșu, fotbalistul s-a înțeles cu oficialii Universității Craiova și urmează să semneze un contract valabil pe două sezoane.

Ronaldo Webster, în tricoul lui Shkendija Webster vine liber de contract după despărțirea de Shkendija și reprezintă o soluție atât pentru postul de fundaș stânga, cât și pentru o poziție mai avansată în banda stângă. A învins-o pe FCSB în Champions League Suporterii roș-albaștri îl cunosc deja pe Ronaldo Webster. În sezonul trecut, jamaicanul a fost adversarul FCSB-ului în turul al doilea preliminar al UEFA Champions League.

Ronaldo Webster, în duel cu Vali Crețu Fundașul a fost titular în ambele manșe. În turul din Macedonia, câștigat de Shkendija cu 1-0, Webster a fost integralist. În returul de la București a evoluat 89 de minute și a primit un cartonaș galben. În sezonul recent încheiat, Ronaldo Webster a bifat 41 de meciuri în toate competițiile pentru Shkendija și a contribuit cu șapte pase decisive, dintre care patru în campionat și trei în Conference League. Cotat la 600.000 de euro de Transfermarkt, internaționalul jamaican a mai evoluat de-a lungul carierei pentru Cavalier FC și Bregalnica Stip. În vitrina sa regăsim două trofee. Este vorba despre titlul în Macedonia cu Shkendija Tetovo (24/25) și campionatul în Jamaica cu Cavalier FC (2020/21).