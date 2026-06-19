Direct din Champions League, un Ronaldo semnează cu Universitatea Craiova!

Direct din Champions League, un Ronaldo semnează cu Universitatea Craiova! Superliga
SPORT.RO
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Universitatea Craiova continuă campania de transferuri după câștigarea titlului.

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Ronaldo Romario WebsterShkendijaUniversitatea CraiovaFCSB
Din articol

Formația din Bănie s-a înțeles cu Ronaldo Romario Webster, fundașul stânga jamaican care a evoluat în ultimele două sezoane la Shkendija, campioana din Macedonia de Nord.

Ronaldo Webster semnează cu Universitatea craivoa

Potrivit jurnalistului Emanuel Roșu, fotbalistul s-a înțeles cu oficialii Universității Craiova și urmează să semneze un contract valabil pe două sezoane.

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  • Ronaldo Webster, în tricoul lui Shkendija

Webster vine liber de contract după despărțirea de Shkendija și reprezintă o soluție atât pentru postul de fundaș stânga, cât și pentru o poziție mai avansată în banda stângă.

A învins-o pe FCSB în Champions League

Suporterii roș-albaștri îl cunosc deja pe Ronaldo Webster. În sezonul trecut, jamaicanul a fost adversarul FCSB-ului în turul al doilea preliminar al UEFA Champions League.

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  • Ronaldo Webster, în duel cu Vali Crețu

Fundașul a fost titular în ambele manșe. În turul din Macedonia, câștigat de Shkendija cu 1-0, Webster a fost integralist. În returul de la București a evoluat 89 de minute și a primit un cartonaș galben.

În sezonul recent încheiat, Ronaldo Webster a bifat 41 de meciuri în toate competițiile pentru Shkendija și a contribuit cu șapte pase decisive, dintre care patru în campionat și trei în Conference League.

Cotat la 600.000 de euro de Transfermarkt, internaționalul jamaican a mai evoluat de-a lungul carierei pentru Cavalier FC și Bregalnica Stip.

În vitrina sa regăsim două trofee. Este vorba despre titlul în Macedonia cu Shkendija Tetovo (24/25) și campionatul în Jamaica cu Cavalier FC (2020/21).

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