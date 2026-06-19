Gigi Becali îl vrea plecat de la FCSB, dar impresarul intervine: „Fiecare zice ce vrea”

Gigi Becali îl vrea plecat de la FCSB, dar impresarul intervine: „Fiecare zice ce vrea” Superliga
SPORT.RO
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Deși patronul roș-albaștrilor a anunțat despărțirea de fundaș în această vară, agentul fotbalistului transmite că nu a existat nicio discuție oficială de reziliere.

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Din articol

David Kiki (32 de ani) a ajuns la FCSB în vara anului 2024, din postura de jucător liber de contract, după despărțirea de Farul Constanța. Chiar dacă Gigi Becali a afirmat recent că fotbalistul din Benin va pleca în actuala perioadă de mercato, Mihai Joița, reprezentantul fundașului, are o altă perspectivă asupra situației.

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David Kiki / Foto: Gabriel Chirea, PRO TV
Reacția lui David Kiki, după ce a fost prezentat oficial la FCSB
David Kiki / Foto - Gabriel Chirea
David Kiki, într-un meci cu FCSB / Foto: Sport Pictures
David Kiki, într-un meci cu FCSB / Foto: Sport Pictures
Gigi Becali, anunț despre transferurile lui David Kiki și Louis Munteanu: "Am vorbit cu Gică"
Cine e David Kiki, noul transfer făcut de FCSB
Cine e David Kiki, noul transfer făcut de FCSB
Cine e David Kiki, noul transfer făcut de FCSB
Cine e David Kiki, noul transfer făcut de FCSB
Cine e David Kiki, noul transfer făcut de FCSB
Cine e David Kiki, noul transfer făcut de FCSB
Cine e David Kiki, noul transfer făcut de FCSB
Cine e David Kiki, noul transfer făcut de FCSB
Cine e David Kiki, noul transfer făcut de FCSB
Cine e David Kiki, noul transfer făcut de FCSB
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Viitor incert pentru fundașul stânga

Impresarul a punctat că angajamentul jucătorului expiră abia peste un an și că nu a fost contactat de conducerea clubului pentru a negocia o eventuală reziliere anticipată.

„Kiki mai are contract până în 2027. (n.r. - Gigi Becali a spus că FCSB se desparte de Kiki în această vară) Dacă a zis Gigi Becali, atunci așa a zis… Eu ce pot să spun? Omul a zis ce a zis. Fiecare zice ce vrea. Suntem într-o țară liberă. Deocamdată, nu am avut nicio discuție cu cei de la FCSB. Jucătorul este în vacanță. Este prematur să vorbim despre asta”, a precizat Mihai Joița, potrivit Prosport.

Agentul a lăsat totuși deschisă posibilitatea unei mutări, condiționând-o însă de găsirea unui acord favorabil pentru ambele părți. Acesta s-a arătat încrezător în privința negocierilor viitoare.

„E perioada de transferuri. Se poate întâmpla orice. Jucătorul e la club, are și un președinte care e priceput la fotbal, mă refer la Meme Stoica. Meme e un om care știe când și ce să facă. Deci, nu e nicio problemă. Lucrurile vor decurge normal. Vom vedea. Dacă va exista o soluție, la un moment dat, și pentru club, și pentru jucător, ca toată lumea să fie mulțumită, atunci nicio problemă, vedem”, a mai spus Joița.

În stagiunea recent încheiată, Kiki nu a reușit să se impună în formula de start a bucureștenilor. Acesta a bifat doar opt apariții, totalizând 552 de minute jucate. Potrivit portalului Transfermarkt, valoarea sa de piață actuală este estimată la 300.000 de euro.

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