La doar o zi după prezentarea oficială, vicecampioana Belgiei a publicat un interviu video cu fostul căpitan al FCSB-ului, pentru ca suporterii să îl cunoască mai bine.

Internaționalul român a răspuns la o serie de întrebări rapide și a oferit câteva detalii inedite despre preferințele sale.

Darius Olaru, primul interviu pentru noua echipă! Ce le-a dezvăluit belgienilor

Care e echipa ta favorită?

Real Madrid.

Amintirea ta favorită ca jucător?

Să fiu la EURO, acum doi ani.

Care este artistul tău preferat?

Bad Bunny.

Ce poreclă ai?

Puteți să îmi spuneți „Oli”.

Care e mâncarea ta preferată?

Paste carbonara.

Care e mâncarea ta tradițională românească preferată?

Sunt între mititei și sarmale.

Ce hobby-uri ai în afara de fotbal?

Îmi place să mă uit la seriale și la filme. Îmi place să ies la plimbări și să vizitez lumea.

Care este visul tău?

Visez să joc în Champions League.

„Îl poți striga Oli, iar el zboară sus cu Bad Bunny! Faceți cunoștință cu Olaru!”, au scris belgienii în descrierea videoclipului publicat pe rețelele sociale.

Cotat la 4,5 milioane de euro, Darius Olaru a încheiat un capitol important al carierei după șase ani și jumătate petrecuți la FCSB. În tricoul roș-albaștrilor, mijlocașul a bifat 256 de meciuri, 63 de goluri și 45 de pase decisive.

FCSB și Union Saint-Gilloise au ajuns la un acord pentru transferul său în schimbul sumei de trei milioane de euro.