Unul dintre cei mai importanți jucători ai FCSB-ului din ultimii ani și-a manifestat intenția de a pleca în străinătate, iar Gigi Becali s-a conformat. Patronul echipei a scăzut chiar și prețul cerut inițial, de cinci milioane de euro, pentru a-l lăsa pe Olaru să plece.

Gică Craioveanu (58 de ani) se arată convins de faptul că absența mijlocașului va fi resimțită de echipa patronată de Gigi Becali. ”Nu au un jucător ca el”, este sigur fostul mare atacant.

Gică Craioveanu: ”La FCSB nu există un jucător ca Olaru”

Union Saint-Gilloise va începe aventura europeană din turul trei preliminar al UEFA Champions League, pe ruta non-campioanelor, astfel că poate întâlni adversari dificili, ținând cont că nu este cap de serie: Olympique Lyon, Bodo/Glimt, Olympiakos sau Fenerbahce pot fi adversarele lui Olaru.

”Trebuie să astupe gaura lăsată de Olaru. Olaru a fost cam cel mai important jucător, alături de Tănase, în ultima perioadă a FCSB-ului.

Olaru, un jucător foarte bun. Acum o să-i vadă lipsa FCSB-ul. La FCSB nu există jucător ca el. N-ai cum”, a spus Gică Craioveanu, la Digi Sport.

Cotat la 4,5 milioane de euro, Darius Olaru a încheiat un capitol important al carierei după șase ani și jumătate petrecuți la FCSB. În tricoul roș-albaștrilor, mijlocașul a bifat 256 de meciuri, 63 de goluri și 45 de pase decisive.

FCSB și Union Saint-Gilloise au ajuns la un acord pentru transferul său în schimbul sumei de trei milioane de euro.