Motivul plecarii lui Contra de la Dinamo. Era pe lista scurta a unei foste vicecampioane a Spaniei, dar a pierdut numirea

"Gurita" a demisionat de la Dinamo in urma cu o luna de zile.

Cosmin Contra a demisionat din functia de antrenor al lui Dinamo, la inceputul lunii noiembrie 2020, lasand echipa pe locul 14 in Liga 1, cu noua puncte, si calificata in optimile de finala ale Cupei Romaniei. Sub conducerea sa, Dinamo a inregistrat doua victorii, doua rezultate de egalitate si sase infrangeri, in Liga I, precum si o victorie in Cupa Romaniei. Contra nu a primit niciun salariu la Dinamo, dar incepuse sa fie contestat de fanii dinamovisti, care ii reprosau rezultatele slabe si faptul ca girase pentru proiectul noilor actionari spanioli, experienta amara facand sa anunte ca nu intentioneaza sa mai lucreze in Romania. Acesta spunea ca era dezamagit de situatia financiara de la Dinamo, dar si ca a avut probleme grave de sanatate, fiindu-i teama sa nu faca infarct de banca din cauza consumului emotional si a situatiei tensionate de la club.

Insa, la momentul anuntarii demisiei, la inceputul lunii decembrie, tehnicianul ar fi avut o oferta de a prelua un club de traditie din liga secunda spaniola. Conform informatiilor Sport.ro, ar fi fost vorba de Real Zaragoza, club aflat acum abia pe locul 21 in Segunda Division. Cu un inceput dezastruos de sezon, conducatorii au decis sa il demita pe Ruben Baraja, fostul jucator de la Valencia si Atletico Madrid, si sa il inlocuiasca cu Ivan Martinez Puyol, antrenorul echipei secunde a clubului. Acesta a rezistat in functie doar o luna, intre noiembrie si decembrie 2020, perioada in care echipa a pierdut cu Oviedo (1-2), Ponferradina (1-2), Rayo Vallecano (1-2), Espanyol (0-2), Castellon (0-1), Almeria (0-1) si Gijon (0-1), reusind o singura victorie, cu Fuenlabrada (1-0), si afundandu-se in subsolul clasamentului.

In acel moment, Contra se afla pe lista scurta a clubului aragonez, iar la capitolul transferuri pentru Zaragoza, la pachet cu antrenorul roman, se aflau dinamovistii Aleix Garcia, Alex Gonzalez, Isma Lopez, Borja Valle si Juan Camara. In cele din urma, la o saptamana dupa demisia lui "Gurita" de la Dinamo, conducerea a decis sa il inlocuiasca pe antrenorul interimar cu Juan Ignacio Martinez, cu mare experienta in primele doua ligi spaniole, fost tehnician la Salamanca, Levante, Valladolid, Almeria, Albacete, Alicante, Cartagena, Shanghai Shenxin sau Al Arabi SC. Acesta a avut un debut cu victorie in Cupa Spaniei, 2-0 cu Gimnastica Torrelavega, dupa prelungiri, plus trei puncte cu Lugo (1-0) si egal cu Cartagena (1-1), pentru cu apoi echipa sa fie eliminata de Alcorcon din Copa del Rey (1-2).

Nici jucatorii spanioli din lotul lui Dinamo nu au mai ajuns la Zaragoza. Valle a semnat cu Real Oviedo, Gonzalez a ajuns la Malaga, Garcia negociaza cu Girona si Oviedo, Lopez este aproape de Tenerife, in timp ce Camara era cedat temporar din Polonia, de Jagiellonia Bialystok, dar poate ramane sub forma de imprumut in Liga 1, la CSU Craiova sau CFR Cluj.

Real Zaragoza este unul dintre cluburile de traditie din fotbalul spaniol, petrecand 58 de sezoane in prima liga, cele mai lungi perioade legate fiind intre 1856-1971 si 1979-2002. In palmaresul "Los Blanquillos" se gasesc un titlu de vicecampioana a Spaniei (1974-1975), sase Copa del Rey si alte cinci finale jucate, o Supercopa de Espana, Cupa Cupelor (1994-1995) si Cupa Oraselor Targuri (competitie premergatoare Cupei UEFA / 1963-1964), plus o finala in aceasta ultima competitie (1965-1966).