Ruptura intre Contra si Gane din cauza situatiei de la Dinamo! Motivul pentru care fostul selectioner s-a suparat pe secundul sau

Cosmin Contra a plecat de la Dinamo din cauza problemelor financiare de la clubul din Stefan cel Mare.

Dupa plecarea sa, echipa a fost preluata de Ionel Gane, secundul fostului selectioner al nationalei Romaniei.

Gane a confirmat ca va fi antrenorul 'cainilor' si la reluarea pregatirilor, fapt ce se pare ca l-a deranjat pe Contra.

Inainte ca despartirea fostului fundas dreapta de clubul alb-rosu sa se oficializeze, cei doi au cazut de acord ca Gane sa ramana la echipa doar un meci sau doua, conform Digi Sport.

Jerry nu a respectat aceasta decizie si cel mai probabil va ramane pe banca tehnica a lui Dinamo pana la finalul sezonului, fapt care, dupa cum informeaza sursa citata, l-a enervat foarte tare pe Contra.

Ionel Gane a declarat dupa plecarea lui Contra ca va ramane la echipa pana la finalul anului 2020 din respect pentru jucatorii si suporterii lui Dinamo.

"Stau pana la finalul anului, cele trei etape, apoi vedem ce se intampla. E normal sa precedez asa pentru jucatori si pentru suporterii acestei echipe. Din respect pentru ei voi ramane si la fel ar fi facut si Cosmin daca nu apareau probelemele de sanatate.

Am stat langa el, nu vorbesc aiurea. Ramane de vazut ce vor face si jucatorii pentru care termenele notificarilor expira", a declarat Gane pe 5 decembrie pentru Digi Sport.

Dinamo se afla pe pozitia a 11-a in Liga 1 la finalul turului sezonului regulat.

'Cainii' se vor reuni la baza de pregatire de la Saftica pe 4 ianuarie si vor debuta in noul an in deplasarea de la Sibiu impotriva lui Hermannstadt.

Meciul se va juca pe 13 ianuarie de la ora 19:00 si va fi transmis LIVE TEXT pe www.sport.ro