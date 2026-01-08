Daniel Pancu a luat decizia să meargă în cantonamentul de la Olive Nova (Spania) fără Ciprian Deac, fotbalistul care este legitimat la gruparea din Gruia din ianuarie 2017.



În acest sezon, Deac, devenit deja o imagine a clubului, a fost mai mult absent la CFR Cluj. A bifat un minut în septembrie, unul în noiembrie și trei titularizări în iulie.



Decizia luată de CFR Cluj după ce Pancu l-a exclus din lot pe Ciprian Deac: ”Am stabilit asta”



Iuliu Mureșan, președintele lui CFR Cluj, a explicat într-un interviu pentru Pro TV și Sport.ro că ardelenii îi vor rezerva lui Ciprian Deac un loc în cadrul clubului.



”Cu Ciprian Deac eu am o relație foarte bună și nu e nicio problemă. Decizia de a nu merge în cantonament este o decizie a staff-ului tehnic. Nu a fost o decizie a mea. El a înțeles acest lucru. Am stabilit împreună că rămâne la echipă și își termină contractul în lot. Eu cred că va fi nevoie de Ciprian Deac în anumite partide.



Am discutat despre viitorul lui la CFR, pentru că, fiind o emblemă a clubului și jucând atâția ani, merită acest lucru. E un băiat inteligent și preocupat și mare CFR-ist. Am stabilit că o să-i găsim o funcție în cadrul staff-ului”, a spus Iuliu Mureșan.



Cifrele lui Deac la CFR Cluj



Cotat la 100.000 de euro de site-urile de specialitate, Deac mai are contract cu echipa din Gruia până la finalul actualei stagiuni. El a mai jucat pentru CFR și în perioadele 2012-2015 și 2005-2010.



În total, Deac a strâns 505 meciuri pentru ardeleni în toate competițiile, și-a trecut numele pe tabela de marcaj de 90 de ori și, pe deasupra, a oferit și 118 pase decisive.

