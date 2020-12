INCREDIBIL! Noi dezvaluiri SOCANTE despre situatia de la Dinamo: "Bucatarii nu aveau cu ce sa gateasca! Contra a dat bani ca sa avem ce manca!"

Borja Valle a parasit Dinamo dupa trei luni in care nu a primit niciun ban.

Mjlocasul ofensiv in varsta de 28 de ani a vorbit din nou in presa din Spania despre problemele financiare cu care s-a confruntat in Romania.

"Nici pana azi nu-mi explic - nici eu, nici ceilalti spanioli - ce s-a intamplat la Dinamo. Nu stim de ce am fost mintiti si de ce jucatorii ramasi la Dinamo sunt in continuare pacaliti. Sunt fotbalisti care au venit la Bucuresti cu sotiile lor, cu copiii lor, care si-au pierdut locurile la scoli. Cel mai rau e ca s-au jucat cu noi, cu viitorul copiilor nostri. Eu am plecat de la Dinamo si nu m-a sunat absolut nimeni din conducere. Nu mi-a zis nimeni ca-i pare rau sau macar sa ma insulte, orice. Nimic, nicio explicatie.

Bine ca exista acel regulament FIFA, care iti permite sa rupi un contract unilateral, daca nu esti platit timp de doua luni. Acum nu imi ramane decat sa astept sa fiu platit. La Dinamo, 20 de procente din club sunt detinute de DDB, suporterii, singurii carora le pasa de echipa, care vor sa evite catastrofa. DDB incearca sa negocieze cu jucatorii, sa ajunga la un acord cu ei, sa plateasca o parte din datorii. Eu n-am o problema cu Dinamo. Fanii s-au comportat incredibil cu noi, ne-au respectat mereu. Dar cerem minimum de bani pentru care am muncit. Doar ce ni se cuvine", a spus Borja Valle la un podcast la care a fost invitat.

De asemenea, fostul fotbalist de la Deportivo la Coruna a dezvaluit episoade absolut socante pentru sportul profesionist care s-au intamplat la baza de pregatire a 'cainilor' de la Saftica.

Valle a povestit cum bucatarii nu aveau cu ce sa le faca de mancare fotbalistilor, iar la echipa in ultima perioada nu mai existau medici, fizioterapeuti sau instrumente medicale.

"Problema reala era ca la club nu aveam medic, fizioterapeut, targa, manusi, instrumente medicale. Bucatarii nu aveau cu ce sa gateasca. Dupa doua luni, am cedat. Eram frustrati, furiosi, desi ne facuseram treaba, ne antrenaseram, nu suparasem pe nimeni. Dupa ce am dat un gol, le-am aratat obrazul conducatorilor. A fost un gest de furie, pentru ca nu meritam asta, ca oameni.

Ni s-a spus ca banii nu au ajuns in Romania pentru ca s-a gresit o cifra in cont. Nu stiu, sunt lucruri de necrezut din partea unui om de afaceri care se jura pe copiii sai ca face tot ce e posibil. Eu, cand platesc chiria, ma uit de sapte ori inainte pe numarul contului. Nu ne gandeam la asa ceva, nu ne imaginam ca se poate intampla asta, mai ales ca Dinamo e un fel de Real Madrid sau Barcelona in Romania.

Inainte sa semnam, toti spaniolii am fost la un hotel, conditiile erau excelente, in niciun moment nu ne-a trecut prin cap ca vom suferi. In ultimele saptamani, Cosmin Contra a dat bani din buzunarul sau ca sa avem ce manca. In fiecare luni, venea cu bani si ii impartea angajatilor. La ultima partida a mea, fanii ne-au dat bani ca sa mancam", a povestit fotbalistul.