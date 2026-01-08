Mijlocașul de bandă stângă se află pe lista mai multor echipe din SuperLiga, iar plecarea sa, cel mai probabil sub formă de împrumut, pare doar o chestiune de timp.



Trei echipe se bat pentru semnatura lui Micovschi



Ajuns la Rapid după experiența de la UTA Arad, Micovschi nu a reușit să se impună ca soluție constantă pentru primul „11”.



În acest context, Costel Gâlcă este dispus să-l lase să plece pentru a prinde mai multe minute, în timp ce clubul este activ atât la capitolul transferuri, cât și la cel al plecărilor.



Potrivit iamsport, Petrolul, FC Argeș și Hermannstadt sunt cele trei echipe interesate de serviciile lui Micovschi. Favorită în acest moment ar fi Hermannstadt, variantă agreată și de conducerea Rapidului.



Totuși, fotbalistul ar prefera o mutare la FC Argeș, unde ar avea șanse mai mari să lupte pentru un loc în play-off. O decizie finală este așteptată în zilele următoare.



Cifrele lui Micovschi



Născut la Oradea, Micovschi are o cotă de piață de 350.000 de euro și a bifat 11 meciuri în acest sezon pentru Rapid, fără gol marcat.



În întreaga carieră, a adunat 265 de partide, cu 41 de goluri și 29 de pase decisive. Cele mai multe apariții le-a avut la Genoa U20, unde a jucat 88 de meciuri, cu 24 de goluri și 10 assist-uri.



În România, cele mai bune cifre le-a reușit la UTA Arad: 32 de meciuri, 9 goluri și 6 pase decisive. La Rapid, bilanțul este de 40 de partide, fără gol, dar cu două assist-uri.

