Lovitura URIASA pentru dinamovisti! Jucatorul adus de Cosmin Contra in Stefan cel Mare ar putea baga clubul in FALIMENT

Suporterii-actionari de la Dinamo fac tot posibilul pentru a ajuta clubul sa scape de problemele financiare.

Unii dintre fotbalisti au fost deja convinsi sa renunte la o parte din banii pe care trebuiau sa ii primeasca. Acesta nu este, insa, si cazul lui Rene Roman, portarul de rezerva in varsta de 37 de ani, care a fost adus de Cosmin Contra in septembrie.

Desi nu s-a remarcat in fotbalul mare, evoluand in principal in ligile inferioare din Spania, salariul goalkeeper-ului a fost stabilit la 25.000 de euro pe luna, de peste 3 ori mai mult decat primea Catalin Straton, caruia i-a luat locul. In plus, contractul intre Rene Roman si Dinamo a fost semnat pe doi ani.

In decembrie, portarul si-a reziliat unilateral contractul cu Dinamo, folosindu-se de faptul ca nu primise nici un ban pentru mai mult de doua luni.

Deja plecat de la echipa, spaniolul este decis sa astepte cat va fi nevoie pentru a fi despagubit de clubul din Stefan cel Mare, ca urmare a unui proces pe care il va porni la FIFA. Avand in vedere ca are deja 37 de ani, pentru el nu pare a fi o problema ramanerea fara un angajament pana la solutionarea litigiului, astfel incat Dinamo sa trebuiasca sa-i plateasca salariul pe toata perioada contractuala.

Pentru 22 de luni de contract, oficialii clubului alb-rosu ar trebui sa-i plateasca 450.000 de euro lui Rene Roman, o suma uriasa, care i-ar aduce pe dinamovisti si mai aproape de faliment.

Vineri, 8 ianuarie, este o zi decisiva pentru Dinamo, conducerea spaniola anuntand ca atunci va vira o suma importanta de bani in conturile clubului.