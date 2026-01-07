PSG - Marseille, cel mai mare derby din fotbalul francez, se va disputa mâine, pe 8 ianuarie, de la ora 20:00. „Le Classique” din Supercupa Franței va fi redat în exclusivitate de către VOYO și LIVE VIDEO de către Sport.ro.

Locația partidei va fi una inedită. Confruntarea se va desfășura pe Stadionul Internațional „Jaber Al Ahmad” din Kuweit, o arenă modernă cu o capacitate de 60.000 de locuri.

Singurele echipe din Franța câștigătoare ale Ligii Campionilor s-au întâlnit în sezonul curent doar o singură dată. Marseille - PSG, din etapa a 5-a, din Ligue 1, s-a terminat 1-0, în urma unui autogol semnat de Marquinhos.

În istoricul întâlnirilor directe oficiale, PSG și-a trecut în cont 52 de victorii, în timp ce Marseille s-a impus în doar 35 de rânduri, iar alte 23 de partide s-au terminat la egalitate.

Echipele probabile din PSG - Marseille: