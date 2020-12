Florentin Petre a vorbit despre o posibila plecare a lui Anton de la Dinamo! Ce a declarat despre fostul antrenor, Cosmin Contra: "S-a grabit!"

Dinamo a pierdut in ultima partida jucata din campionat contra CFR-ului, scor 0-2.

"Cainii" veneau dupa patru victorii consecutive, dar nu au rezistat in fata campioanei Romaniei, CFR Cluj. Echipa lui Jerry Gane a avut cateva sanse importante de a marca, dar a pierdut dupa doua greseli individuale ale fundasilor. Florentin Petre nu-si explica erorile din aparare, avand in vedere ca Dinamo are pe linia de fund jucatori cu experienta, precum Ante Puljic.

"Am vazut greselile personale pe care le-a facut, fiind un jucator cu experienta e inadmisibil sa faci astfel de erori. Imi aduc aminte cand eram jucator si ii aveam antrenori pe Cornel Talnar, Cornel Dinu, Ion Marin sau Andone, veneau intotdeauna si ne controlau la ghetele cu crampoane pe care le aveam. Tinand cont ca ei sunt ultimii doi jucatori de dinaintea portarului, daca gresesti cum au facut-o ei la golurile pe care le-a luat Dinamo, normal ca dupa meci se intampla lucruri mai putin placute.

Este o greseala persoanala, atat a lui Ricardo, cat si a lui Puljic. La Puljic trebuie sa tinem cont ca s-au repetat aceste erori. Fiind un jucator cu experienta, lucrurile acestea trebuiau sa fie rezolvate", a declarat Florentin Petre pentru Pro X.

Petre a vorbit si despre situatia lui Paul Anton, jucator care a dezvaluit inaintea partidei cu CFR Cluj ca a fost ofertat de catre echipa campioana. Fostul atacant lauda munca pe care o face Jerry Gane la Dinamo si spune ca fostul antrenor, Cosmin Contra, a gresit cand si-a dat demisia asa repede.

"Anton de cand a venit la Dinamo a avut niste evolutii bune spre foarte bune. Este unul dintre cei mai buni mijlocasi centrali pe care Romania ii are in momentul de fata si e normal ca echipele de top sa-l asalteze. Decizia ramane a lui, eu spun sincer, dar daca situatia de la Dinamo se remediaza, Anton nu va pleca niciodata de la club. Daca problemele persista, e normal sa plece acolo unde este dorit si respectat, iar munca lui este apreciata.

Tinand cont ca a avut rezultate, trebuie sa i se dea credit. Cosmin s-a grabit un pic, trebuia sa mai astepte si sa stea pana la capat cu echipa, tinand cont ca el a transferat 70% din jucatorii nou-veniti. S-a grabit sa plece, din cate am inteles a avut o problema medicala, deci trebuie sa-l intelegem. Trebuie apreciat Jerry pentru ca a ramas si a avut rezultate."