Într-un interviu acordat pentru Luzu TV, Messi a dezvăluit că are o rutină aparte, la prima vedere nepotrivită cu statutul său de star mondial.

Lionel Messi: ”Sunt un ciudat, îmi place să fiu singur!”

Campionul mondial a mărturisit că îi place foarte mult să petreacă timpul de unul singur, având în vedere că este urmărit de camerele de filmat la fiecare pas, dar și pentru că are o viață de familie agitată, fiind înconjurat de trei copii.

”Sunt un ciudat. Îmi place foarte mult să fiu singur. Nebunia de acasă cu trei copii care aleargă peste tot ajunge să mă obosească și îmi place să am un moment de singurătate. Sunt foarte bine structurat. Dacă am ziua organizată într-un anumit fel și se întâmplă un lucru neprevăzut, se schimbă totul pentru mine. Antonella poate să spună mult mai multe lucruri decât pot eu, depinde de starea mea de spirit în privința multor lucruri, chiar și a unor lucruri mărunte și stupide”, a dezvăluit Messi.

De altfel, Leo Messi a dezvăluit care care este băutura sa favorită, care îl ajută să se deconecteze, iar alegerea este, cel puțin la prima vedere, una ciudată.

”Îmi place vinul, dar dacă nu se poate, am băutura mea obișnuită: vin cu Sprite, te lovește mai repede (n.r. râde)”, a spus Leo Messi

