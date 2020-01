Derby in Manchester! Man.City - Man. Utd, ora 21:45 | Zaragoza - Real Madrid, ora 22:00 | West Ham - Liverpool, ora 21:45. "Cormoranii" vor a 15-a victorie consecutiva in Premier League

20:03

WEST HAM - LIVERPOOL, ora 21:45



Liverpool cauta a 15-a victorie consecutiva in Premier League, intr-o restanta cu West Ham.

Jurgen Klopp nu se va putea baza pe Sadio Mane, care s-a accidentat in ultima etapa de campionat, acesta anuntand ca va reveni pe gazon la jumatatea lunii februarie. De asemenea, nici Milner nu este disponibil iar Lallana si Shaqiri sunt incerti.



West Ham se afla intr-o situtie dificila in Premier League, fiind prima echipa deasupra liniei retrogradarii, cu 23 de puncte in 23 de etape. Londonezii au doar o victorie in ultimele 5 partide disputate, 4-0 cu Bournemouth, echipa aflata de asemenea in zona rosie.

Liverpool have beaten all 1??8?? of the sides they’ve faced in the #PL this season



The only side they are yet to beat are West Ham #WHULIV pic.twitter.com/zp0qwORhk0