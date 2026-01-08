Aston Villa nu a reușit să profite de pasul greșit al lui Manchester City și a rămas pe locul 3 în Premier League.

City a făcut doar 1-1 acasă cu Brighton, iar trupa din Birmingham a scos totuși un punct din deplasarea de la Crystal Palace, insuficient însă pentru a depăși echipa lui Guardiola.

Manchester City şi Aston Villa se află la cinci puncte în spatele liderului Arsenal, care va primi joi seară vizita campioanei en-titre Liverpool, în derby-ul etapei, EXCLUSIV pe VOYO.

