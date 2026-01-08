Aston Villa nu a reușit să profite de pasul greșit al lui Manchester City și a rămas pe locul 3 în Premier League.
City a făcut doar 1-1 acasă cu Brighton, iar trupa din Birmingham a scos totuși un punct din deplasarea de la Crystal Palace, insuficient însă pentru a depăși echipa lui Guardiola.
Manchester City şi Aston Villa se află la cinci puncte în spatele liderului Arsenal, care va primi joi seară vizita campioanei en-titre Liverpool, în derby-ul etapei, EXCLUSIV pe VOYO.
Rezultatele și marcatorii din etapa 21 din Premier League
Marţi
West Ham United - Nottingham Forest 1-2
Au marcat: Murillo (13 - autogol), respectiv Nicolas Dominguez (55), Gibbs-White (89 - penalty).
Miercuri
Bournemouth - Tottenham Hotspur 3-2
Au marcat: Evanilson (22), Kroupi (36), Semenyo (90+5), respectiv Tel (5), Palhinha (78).
Fundaşul Radu Drăguşin a fost rezervă neutilizată la Tottenham.
Brentford - Sunderland 3-0
Au marcat: Igor Thiago (30, 65), Iarmoliuk (73).
Everton - Wolverhampton 1-1
Au marcat: Michael Keane (17), respectiv Matheus Mane (69).
Fulham - Chelsea 2-1
Au marcat: Raul Jimenez (55), Harry Wilson (81), respectiv Liam Delap (72).
Crystal Palace - Aston Villa 0-0
Manchester City - Brighton 1-1
Au marcat: Haaland (41 - penalty), respectiv Mitoma (60).
Newcastle United - Leeds United 4-3
Au marcat: Harvey Barnes (36, 90+12), Joelinton (54), Bruno Guimaraes (90+1 - penalty), respectiv Brenden Aaronson (32, 79), Calvert-Lewin (45+5 - penalty).
Burnley - Manchester United 2-2
Au marcat: Heaven (13 - autogol), Jaidon Anthony (66), respectiv Sesko (50, 60).
* Azi se dispută derby-ul Arsenal - Liverpool.
Clasamentul din Premier League