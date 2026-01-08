Federico Dimarco (minutul 42) și Marcus Thuram (minutul 90+8) a marcat cele două goluri ale nerazzurrilor. Cu victoria obținută în fața Parmei, Inter, liderul din Serie A, a ajuns la 42 de puncte, la patru lungimi în fața lui AC Milan, echipa de pe locul al doilea.

Cristi Chivu: ”Nimeni nu îți oferă nimic gratis, trebuie să fim competitivi!”

La finalul meciului, Cristi Chivu a remarcat că, deși Inter se află într-o poziție foarte bună în clasamentul din Serie A, la patru puncte în fața celor de la AC Milan, echipa de pe locul al doilea, nerazzurrii trebuie să rămână la fel de concentrați și în cealaltă parte a sezonului pentru a putea spera la Scudetto.

”Vrem să fim competitivi, meci după meci. Turul campionatului pentru noi nu s-a încheiat. Campionatul este lung, suntem la jumătate. Trebuie să demonstrăm și să facem totul pentru a fi competitivi, prin muncă. Serie A nu este niciodată simplă, există mereu capcane.

Nu vreau să mă uit la trecut. Trebuie să meriți și să demonstrezi. În Serie A nu este niciodată ușor, nimeni nu-ți oferă nimic gratis. Trebuie să scoți mereu cea mai bună versiune a ta”, a spus Chivu la conferința de presă.

Antrenorul român a avut cuvinte de laudă la adresa lui Luis Henrique, brazilianul de 24 de ani, despre care spune că a devenit un jucător de bază pentru Inter Milano: ”A progresat foarte mult, este ordonat. Din punct de vedere tactic face lucrurile corecte, dă pasele potrivite. Este cel care greșește cel mai puțin. A crescut și ne ajută foarte mult. Este la nivelul lui Inter, scoate la iveală cea mai bună versiune. Pentru felul în care îi abordăm pe adversari, pentru felul în care atacăm și punem presiune pe fundașii laterali adversi, nu este deloc simplu să faci asta la o asemenea intensitate și să menții luciditatea”.

Antrenorul român a fost întrebat și despre motivul pentru care Inter s-a impus doar cu scorul de 2-0 în contextul diferența din teren a fost una categorică. Chivu a explicat ce așteaptă de la echipa sa, dar și despre lucrurile de care mai are nevoie Inter.

”Eu prefer o echipă care ajunge în careu, care creează mult și care, mai devreme sau mai târziu, înscrie. Nu este ușor să menții claritatea, mai ales când consumi multă energie și presezi cu intensitate. Trebuie să avansezi și să revii între linii, dar sunt sigur că și băieții se distrează și au dorința de a fi dominanți. Sunt meciuri în care profiți bine de ocazii, iar altele în care nu. Fotbalul este așa și trebuie acceptat. Calitatea există, trebuie să găsim luciditatea și să avem puțin noroc”, a continuat Chivu.

Cristi Chivu: ”Dacă jucătorii urmăreau meciul lui Napoli, mă enervam!”

Întrebat dacă nerazzurrii au urmărit remiza dintre Napoli și Verona, scor 2-2, Chivu a avut un răspuns categoric: ”Dacă se întâmplă astfel de lucruri (n.r. ca jucătorii să urmărească adversarele), mă enervez. Noi trebuie să ne preocupăm mereu de propriul nostru meci. Nimeni nu a avut timp să se uite sau să se gândească la Napoli. Eram conștienți că acest meci era dificil, că trebuia să facem ceva în plus pentru a obține cele trei puncte. De aceea îi felicit pe băieți”.

În final, Chivu a vorbit despre revenirea pe Stadio ”Ennio Tardini” și despre emoțiile trăite în meciul cu Parma, echipa pe care a reușit să o salveze de la retrogradare.

”Mi-au trecut o mie de lucruri prin cap! Mai ales când joci atât de des, este dificil. Evident, eram conștienți cât de greu este să joci pe Tardini, împotriva unei echipe care știe să-ți creeze probleme. Ne așteptam la un bloc defensiv jos, la contraatacuri, la munca lui Pellegrino, la viteza lui Ondrejka, Valeri și Oristanio. Am venit să facem un meci de maturitate și să creăm situații care să ne permită să câștigăm. Este întotdeauna frumos să revin aici, unde am trăit luni intense și am dat tot ce am putut. Pentru ceea ce am reușit să facem pentru acest oraș și pentru acești suporteri”, a închis Cristi Chivu la conferința de presă.

