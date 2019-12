DECIZIA FINALA in privinta fotbalistilor acuzati de blat in Levante-Zaragoza! Ce s-a hotarat astazi in Spania

Procesul privind meciul suspect de blat dintre Levante si Zaragoza s-a incheiat.

In sezonul 2010-2011, Zaragoza se afla in lupta pentru retrogradare si a fost acuzata ca a dat bani celor din Levante pentru a pierde meciul direct, lucru care s-a si intamplat, scorul final fiind de 2-1 pentru Zaragoza. Acestia au evitat astfel retrogradarea in ultima etapa!

La Liga s-a sesizat si a dat cazul mai departe catre justitia spaniola, care a inceput o ancheta in care au fost implicati 41 de fotbalisti si oficiali.

Daca ar fi fost gasiti vinovati, suspectii ar fi putut primi pedepse intre 2 si 4 ani de inchisoare si amenzi in valoare de peste 3 milioane de euro.

Astazi, judecatorii au decis sa-i achite pe toti fotbalistii implicati si sa-i condamne pe Agapito Iglesias, presedintele Real Zaragoza, si Javier Porquera, director sportiv, la 15 luni de inchisoare.

Potrivit judecatorilor, cei doi au retras nejustificat 1.7 milioane de euro din contul clubului pentru a plati bonusuri speciale propriilor jucatori.

Gabi, fostul capitan al Zaragozei (transferat ulterior la Atletico Madrid), a marcat cele doua goluri ale victoriei de atunci si a recunoscut ca a primit bani, dar a facut doar ce i-au cerut oficialii clubului.

"Am facut doar ceea ce mi-a cerut clubul! Am primit 85.000 de euro in cont si mi s-a spus sa-i retrag si sa-i returnez cash. Nu mi-au zis pentru ce, dar am crezut ca e vorba de situatia clubului, care era pe cale sa intre in insolnventa. De asemenea, nu stiu daca aceasta intamplare a avut legatura cu Levante", a declarat Gabi.