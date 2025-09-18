Legendarul Gorav Pandev nu s-a ferit după Ajax - Inter. Mesaj direct pentru Chivu

Un nume cu rezonanțe românești, Jose-Andrei Rostas în toate sursele disponibile pe internet, atrage atenția în fotbalul austriac în acest debut de sezon. La 17 ani abia împliniți, atacantul născut în Spania a început să joace meci de meci la Kapfenberger SV, echipă aflată pe locul 3 după 6 etape în 2.Liga, la egalitate de puncte cu ocupanta locului secund, Admira Wacker, și la 4 puncte distanță de liderul SKN St. Polten.

Jose-Andrei Rostas este de fapt Andrei Rostaș, a debutat în fotbalul profesionist austriac în etapa a treia a campionatului, când încă avea 16 ani, într-un 3-1 cu Austria Lustenau, și a marcat primul său gol pentru seniorii de la Kapfenberg la trei zile după ce împlinise 17 ani, într-un 2-0 cu aceeași Austria Lustenau, meci din turul al doilea al Cupei Austriei.

”În minutul 85, <<Șoimii>> au închis meciul: Jose-Andrei Rostas și-a depășit toți adversarii și a marcat golul de 2-0 pentru echipa din Stiria”, scria LigaPortal după reușita din Austria Lustenau - Kapfenberger 0-2, meci în care Rostaș a primit nota 7.2 de la Sofascore.

Cum-necum, de când a început să joace la echipă tânărul atacant român, Kapfenberger SV a câștigat meci după meci și a ajuns la cinci victorii consecutive, Rostaș bifând minute în fiecare succes. În ultima etapă, el chiar a evoluat titular în 3-2 cu Hertha Wels.

Interviul realizat de Sport.ro cu Jose-Andrei Rostaș: ”Mama este din România, tata din Republica Dominicană, mulți îmi spun că semăn cu Adeyemi”



Sport.ro l-a contactat pe promițătorul atacant, care a vorbit astfel în premieră pentru presa din țara noastră, iar dialogul, poate prea scurt dar cu siguranță lămuritor, a fost în limba română. ”Stau cam prost cu româna”, s-a scuzat la început Andrei. ”Ba chiar stai foarte bine”, i-am putut spune la final!

Știu că ai dublă cetățenie, română și spaniolă, dar te rog să mă lămurești: Jose sau Andrei, Rostas sau Rostaș?

Într-adevăr, m-am născut în Spania, dar mi se spune Andrei. Iar numele de familie este Rostaș. Mama este din România, tata din Republica Dominicană.



Când te-ai apucat de fotbal și cum ai ajuns la SV Kapfenberg?

Acum patru ani am început fotbalul, la vârsta de 13 ani. Și am început la un club de aici, din Austria. Mama lucrează în Kapfenberg, așa am ajuns și eu la echipă.



Ai avut un debut excelent de sezon: primul meci oficial la seniori, apoi a venit și primul gol...

Da, am fost atât de fericit că am debutat la seniori! Ce să zic? Primul meci cu Austria Lustenau, cel din campionat în care am debutat, a fost unul foarte strâns și dificil. Dar noi am fost mai buni. Și la fel de fericit am fost și după primul gol dat la seniori, tot cu Austria Lustenau, în Cupa Austriei!



Cum te-ai caracteriza ca fotbalist? Ce fel de atacant ești, care sunt calitățile și defectele tale?

O să încep cu defectele. Aș zice că șuturile cu piciorul stâng, acolo trebuie să mai lucrez. Iar principala mea calitate ar fi viteza, care mă ajută să lansez contraatacuri.



Semeni atât de bine cu Karim Adeyemi, și el cu mamă româncă, dar fotbalist în naționala Germaniei, asemănarea fizică este izbitoare... Tu ai fost contactat până acum de cineva de la FRF?

Da, am fost contactat de cei de la Federația Română de Fotbal. Iar legat de Adeyemi, așa este, mulți oameni mi-au spus că semăn cu el.

Golul ”de autor” marcat de Andrei Rostaș în Austria Lustenau - Kapfenberger SV 0-2 din Cupa Austriei, postat de Alex Scout

