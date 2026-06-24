Reacția echipei lui Sinner după ce numărul unu mondial a colapsat la Roland Garros: ce l-au pus să facă

Victor Pițurcă a analizat transferul lui Darius Olaru de la FCSB la Union Saint-Gilloise. Vicecampioana Belgiei l-a achiziționat pe mijlocașul central în vârstă de 28 de ani pentru 3.000.000 de euro.

Opinia lui Victor Pițurcă despre transferul lui Darius Olaru

Pițurcă l-a avertizat pe Olaru că în Belgia va evolua într-un campionat mult mai intens din punct de vedere fizic și l-a criticat pentru modul ușor în care cădea în duelurile din Superligă.

Fostul selecționer a admis că Olaru are calități bune, însă a subliniat că poate să revină la FCSB după doar un an de zile, dacă nu se ridică la nivelul așteptărilor.

„Olaru e norocos că a ajuns la vicecampioana Belgiei, nu este ușor să pătrunzi acolo. Important este ce va face acolo. Eu zic că e un pas uriaș înainte pentru Olaru. Depinde foarte mult de el să se impună, pentru că fotbalul din Belgia este destul de dur.

Este alt ritm față de campionatul nostru. Să nu văd că, după un an de zile, se vorbește că revine la FCSB, cum s-a întâmplat cu alți jucători. Este foarte important să-și schimbe acele gesturi, pentru că nu mai merge cum se întâmpla aici… la fiecare atingere, mima și cădea.

Eu sper să reușească, deoarece este un jucător cu calități bune. Sper să reprezinte bine fotbalul românesc în campionatul belgian, pentru ca și alți jucători să facă pasul acolo. Echipele noastre nu se compară cu cele din Belgia. Vedeți că echipele lor sunt constant în Liga Campionilor. De la Saint-Gilloise, Olaru poate să facă pasul către o echipă mare, numai de el depinde acest lucru”, a declarat Victor Pițurcă, conform prosport.ro.

Pițurcă: „Asta e o mare problemă”

Fostul selecționer l-a lăudat ulterior, pe de o parte, pe Olaru pentru capacitatea sa de efort și pentru execuțiile sale din afara careului. Pe de altă parte, Pițurcă a subliniat că Olaru nu este un fotbalist atletic, ceea ce reprezintă „o mare problemă”.

„Dacă va reuși să joace titular și să marcheze goluri, sunt convins că poate face pasul într-un campionat mai puternic. Încă o dată, depinde de el. El nu e un jucător atletic, nu are o forță deosebită, nu are o viteză deosebită, asta e o mare problemă. În schimb, are o capacitate de efort foarte mare și are execuții din afara careului, acesta cred că a și fost motivul pentru care a fost cooptat în lotul lui Saint-Gilloise.

Eu cred că ăsta e maximum ce se putea lua pe Darius Olaru. Avea deja o vârstă, începuse și el să scadă ca nivel la FCSB. Este o mutare bună atât pentru el, cât și pentru club”, a adăugat fostul selecționer.

Transferat în ianuarie 2020 de la Gaz Metan Mediaș pentru 600.000 de euro, Darius Olaru a înregistrat la FCSB 256 de meciuri, 63 de goluri și 45 de pase decisive. Olaru a câștigat cu FCSB de două ori Superliga și Supercupa, și o dată Cupa României.

Olaru o va înfrunta, foarte probabil, pe FCSB pe 5 iulie. Roș-albaștrii au programat un amical împotriva formației Union Saint-Gilloise.