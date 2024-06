Borussia Dortmund a postat, după finala Ligii Campionilor, pierdută în faţa echipei Real Madrid, un mesaj prin care le mulţumeşte suporterilor pentru susţinere, adăugând şi că în fotbal nu există întotdeauna finaluri fericite.

“Fotbalul nu este un basm şi nu există întotdeauna finaluri fericite.

Povestea noastră continuă şi nu am putea-o face fără sprijinul vostru.

Vă mulţumim”, a notat Borussia Dortmund în social media.

Football isn’t a fairytale and there aren’t always happy endings.

Our story continues, and we couldn’t do it without your support. Our Yellow Wonderwall through it all.

Thank you ????