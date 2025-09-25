Rostaș atrage atenția în fotbalul austriac în acest debut de sezon. La 17 ani abia împliniți, atacantul născut în Spania a început să joace meci de meci la Kapfenberger SV, echipă aflată pe locul 5 după 7 etape în 2.Liga, cu șapte puncte sub liderul St. Polten.

Marius Niculae nu a oferit numele jucătorului respectiv, însă toate indiciile duc către Jose-Andrei Rostaș , un atacant în vârstă de 17 ani, care joacă în liga a doua din Austria, la SV Kapfenberg și care a stat recent de vorbă cu Sport.ro .

"Mai sunt niște jucători pe listă. S-ar putea să avem și primul jucător de culoare la echipa națională. E din Republica Dominicană tatăl lui și mama e româncă. Nu joacă în România, ci în străinătate. Joacă atacant, extremă, zona centrală. Un profil ca al lui Ermal Krasniqi" , a mai spus Marius Niculae.

Ulterior, fostul atacant angajat la FRF a precizat că în curând ar putea apărea la loturile naționale ale României o nouă surpriză.

"De abia anul acesta și-a dat acordul că și-ar dori să joace pentru naționala României. E pe lista preliminară, mai departe hotărăște nea Mircea" , a spus Marius Niculae, oficial FRF, la Digisport.

În urmă cu câteva zile, Mircea Lucescu a decis să îl treacă pe Lisav Naif Eissat (20 de ani) pe lista preliminară a naționalei României pentru meciurile cu Moldova și Austria. Este vorba despre un fundaș central israelian legitimat la Maccabi Haifa , care are origini românești.

Jose-Andrei Rostaș, interviu pentru Sport.ro: "Mulți mi-au spus că semăn cu Adeyemi"

Sport.ro l-a contactat pe promițătorul atacant, care a vorbit astfel în premieră pentru presa din țara noastră, iar dialogul, poate prea scurt dar cu siguranță lămuritor, a fost în limba română. ”Stau cam prost cu româna”, s-a scuzat la început Andrei. ”Ba chiar stai foarte bine”, i-am putut spune la final!

Știu că ai dublă cetățenie, română și spaniolă, dar te rog să mă lămurești: Jose sau Andrei, Rostas sau Rostaș?

Într-adevăr, m-am născut în Spania, dar mi se spune Andrei. Iar numele de familie este Rostaș. Mama este din România, tata din Republica Dominicană.



Când te-ai apucat de fotbal și cum ai ajuns la Kapfenberger SV?

Acum patru ani am început fotbalul, la vârsta de 13 ani. Și am început la un club de aici, din Austria. Mama lucrează în Kapfenberg, așa am ajuns și eu la echipă.



Ai avut un debut excelent de sezon: primul meci oficial la seniori, apoi a venit și primul gol...

Da, am fost atât de fericit că am debutat la seniori! Ce să zic? Primul meci cu Austria Lustenau, cel din campionat în care am debutat, a fost unul foarte strâns și dificil. Dar noi am fost mai buni. Și la fel de fericit am fost și după primul gol dat la seniori, tot cu Austria Lustenau, în Cupa Austriei!



Cum te-ai caracteriza ca fotbalist? Ce fel de atacant ești, care sunt calitățile și defectele tale?

O să încep cu defectele. Aș zice că șuturile cu piciorul stâng, acolo trebuie să mai lucrez. Iar principala mea calitate ar fi viteza, care mă ajută să lansez contraatacuri.



Semeni atât de bine cu Karim Adeyemi, și el cu mamă româncă, dar fotbalist în naționala Germaniei, asemănarea fizică este izbitoare... Tu ai fost contactat până acum de cineva de la FRF?

Da, am fost contactat de cei de la Federația Română de Fotbal. Iar legat de Adeyemi, așa este, mulți oameni mi-au spus că semăn cu el.

VIDEO Golul ”de autor” marcat de Andrei Rostaș în Austria Lustenau - Kapfenberger SV 0-2 din Cupa Austriei

