GALERIE FOTO Nu doar în fotbal curg miliardele: ce profituri a înregistrat Australian Open, primul turneu de mare șlem al anului în tenis

Nu doar în fotbal curg miliardele: ce profituri a înregistrat Australian Open, primul turneu de mare șlem al anului în tenis Tenis
Marcu Czentye
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Australian Open 2026 a luat sfârșit avându-i campioni pe Carlos Alcaraz și Elena Rybakina.

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Carlos AlcarazElena RybakinaprofituriAustralian Open 2026Tenis
Din articol

Schimbarea formatului Cupei Mondiale de fotbal a iscat numeroase discuții despre profiturile pe care FIFA vrea să le încaseze în urma competiției organizate de SUA, Mexic și Canada.

Direcția corporatistă pe care „sportul rege” avansează rapid, în ultimii ani, pare să fie o rețetă a succesului financiar pe care și alte discipline sportive o pot copia.

Australian Open 2026 a generat profituri de 440 de milioane de euro

Cu o popularitate din ce în ce mai mare, tenisul a ajuns să depășească pragurile de un milion de spectatori la fiecare turneu de mare șlem, întins pe durata a două săptămâni.

În 2026, prima competiție de mare șlem a tenisului, Openul Australian, a înregistrat profituri-record, în valoare de 440 de milioane de euro aduse Statului Victoria, informează site-ul oficial al Openului Australian.

Pe durata competiției din Melbourne, 1,368,043 de spectatori au intrat pe porțile complexului care găzduiește Openul Australian, „Slam-ul vesel,” cum este poreclit în lumea tenisului pentru atmosfera bună pe care o oferă jucătorilor participanți.

Numărul nopților de cazare vândute în zona metropolitană Melbourne au crescut cu 60%, față de anul 2015

Turiștii au rezervat, în total, peste 705,000 de nopți de cazare, o creștere cu aproape 60% mai mare decât borna înregistrată în urmă cu unsprezece ani.

Nu mai puțin important, în economia locală, Openul Australian - deși o competiție care nu durează mai mult de trei săptămâni, incluzând calificările - a creat 2547 de locuri de muncă cu normă întreagă, în servicii.

Carlos Alcaraz

  • Alcaraz campion ao 26
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În ultimul deceniu, turneul de mare șlem din Australia a adus profituri de 2,37 miliarde de euro

În ultimul deceniu, Openul Australian - unul dintre primele evenimente sportive relevante, în calendarul anual - a adus economiei locale din statul Victoria peste 2,37 miliarde de euro.

Nici audiențele TV nu au dezamăgit în ediția 2026, care a avut o desfășurare istorică de evenimente. Carlos Alcaraz a devenit cel mai tânăr tenismen din istorie care a completat marele șlem, după o finală de patru seturi cu Novak Djokovic.

Tenismenul sârb a ajuns, la 38 de ani și 8 luni, în finala competiției, după un meci de cinci seturi câștigat împotriva numărului unu mondial, Jannik Sinner, în semifinalele competiției.

2,2 miliarde de oameni s-au conectat la transmisii live ale Openului Australian pentru minimum un meci, în ediția 2026 a Openului Australian.

Rămâne de văzut, începând cu anul 2027, dacă tradiția va fi continuată cu același succes, în Australia, după ce Craig Tiley - fostul director de turneu - și-a părăsit funcția pentru a încerca să replice rețeta succesului în SUA, alături de Federația Americană de Tenis și turneul său de renume, US Open.

Australian Open

  • Directorul australian open craig tiley
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