Schimbarea formatului Cupei Mondiale de fotbal a iscat numeroase discuții despre profiturile pe care FIFA vrea să le încaseze în urma competiției organizate de SUA, Mexic și Canada.

Direcția corporatistă pe care „sportul rege” avansează rapid, în ultimii ani, pare să fie o rețetă a succesului financiar pe care și alte discipline sportive o pot copia.

Australian Open 2026 a generat profituri de 440 de milioane de euro

Cu o popularitate din ce în ce mai mare, tenisul a ajuns să depășească pragurile de un milion de spectatori la fiecare turneu de mare șlem, întins pe durata a două săptămâni.

În 2026, prima competiție de mare șlem a tenisului, Openul Australian, a înregistrat profituri-record, în valoare de 440 de milioane de euro aduse Statului Victoria, informează site-ul oficial al Openului Australian.

Pe durata competiției din Melbourne, 1,368,043 de spectatori au intrat pe porțile complexului care găzduiește Openul Australian, „Slam-ul vesel,” cum este poreclit în lumea tenisului pentru atmosfera bună pe care o oferă jucătorilor participanți.

Numărul nopților de cazare vândute în zona metropolitană Melbourne au crescut cu 60%, față de anul 2015

Turiștii au rezervat, în total, peste 705,000 de nopți de cazare, o creștere cu aproape 60% mai mare decât borna înregistrată în urmă cu unsprezece ani.

Nu mai puțin important, în economia locală, Openul Australian - deși o competiție care nu durează mai mult de trei săptămâni, incluzând calificările - a creat 2547 de locuri de muncă cu normă întreagă, în servicii.