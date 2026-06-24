Corvinul Hunedoara a promovat în Superliga României după ce a terminat pe primul loc în play-off-ul eșalonului secund cu 69 de puncte.

Ce a făcut nou-promovata Corvinul în primul amical al verii. În ce țară sunt în cantonament hunedorenii

Echipa pregătită de Florin Maxim se află într-un stagiu de pregătire înainte de startul noului sezon în Slovenia

Marți, Corvinul Hunedoara a bifat primul meci amical în Slovenia. Nou-promovata a înfruntat-o pe NK Brinje la Grosuplje, o localitate situată în apropiere de Ljubljana.

La capătul celor 90 de minute, tabela de marcaj a indicat 1-0 în favoarea slovenilor. Unicul gol al meciului a fost înscris de muntenegreanul Nikola Jovicevic (32'), în vârstă de 22 de ani.

Ce urmează pentru Corvinul

Pentru Corvinul Hunedoara urmează acum alte două jocuri de pregătire înainte de startul noului sezon al Superligii României. Formația dirijată de Florin Maxim le va înfrunta pe Nagykanisza, grupare din liga secundă a Ungariei, și pe FC Koper, vicecampioana Sloveniei.

Hunedorenii ar fi treubit să dispute pe 1 iulie un meci și cu FC Pyunik Erevan, doar că duelul a fost anulat. Mai jos, programul complet al Corvinului din cantonamentul din Slovenia