Românul Andres Sfait este titular la cei 17 ani ai săi în echipa austriacă SV Grodig, care se află acum în Regionalliga Salzburg (liga a treia) și care a disputat sâmbătă un amical de gală cu Betis Sevilla, deținătoarea Cupei Spaniei, scor 0-0.

Sfait a jucat din primul minut al partidei de pregătire, printre adversari numărându-se legenda lui Betis, Joaquin (care va împlini peste câteva zile 41 de ani), sau Nabil Fekir (campion mondial în 2018 cu naționala Franței), titularizați cu Grodig de antrenorul Manuel Pellegrini.

Andres Sfait: ”A fost un meci de vis, împotriva unor jucători de milioane”

Contactat de sport.ro, Andres a declarat: ”A fost un meci de vis, pentru care m-am pregătit foarte mult știind că o să joc împotriva unor jucători de milioane.

Înainte de meci, drept să spun, am avut niște emoții... Însă în timpul meciului nu m-am mai gândit cine îmi este adversarul.

Duelurile cu jucătorii de la Betis nu au fost ușoare, însă m-am implicat în joc, nu m-am ascuns și am reușit să țin de minge și să scot cel mai bun lucru din orice fază”.

Sfait este din Cluj-Napoca și a jucat la academia lui Red Bull Salzburg

”Și noi, ca echipă, am muncit foarte mult, am fost motivați pentru că toți am știut că s-ar putea să nu mai avem posibilitatea să jucăm cu așa o echipă. După meci am fost foarte bucuroși că am scos un egal.

Ceea ce m-a bucurat și mai mult s-a întâmplat după meci, când am urmărit, după ce am ajuns acasă, meciul de pe YouTube.

Mai exact, prima repriză, în care spaniolii vorbeau despre faptul că toate atacurile s-au desfășurat de pe partea <<tinerelului cu numărul 18 Andres Sfait>>.

A fost o experiență unică!”, a mai declarat pentru sport.ro tânărul fotbalist născut în Cluj-Napoca și trecut pe la academia lui Red Bull Salzburg.