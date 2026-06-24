Elias Charalambous a fost antrenorul lui FCSB în perioada martie 2023 - martie 2026 și a plecat după ce echipa roș-albastră a ratat calificarea în play-off.

Antrenorul cipriot a reușit să câștige două titluri și două Supercupe ale României.

Elias Charalambous a semnat și va antrena în Cipru

Elias Charalambous a refuzat-o pe FCSB, după ce Gigi Becali a dezvăluit că a cerut să îl ajute să califice formația bucureșteană în preliminariile Conference League.

Tehnicianul a fost prezentat oficial la Levadiakos în Cipru, unde a semnat pentru două sezoane, până în 2028.

„Levadiakos FC are plăcerea să anunțe începutul colaborării cu antrenorul Elias Charalambous, care va prelua conducerea tehnică a echipei noastre pentru următorii doi ani.

Întoarcerea sa este de o importanță deosebită, deoarece antrenorul cipriot și-a legat numele de Levadiakos ca fotbalist, purtând tricoul echipei noastre și fiind membru al familiei acesteia.

Astăzi se întoarce dintr-o poziție diferită, după ce a scris o carieră remarcabilă și complet reușită pe băncile fotbalului european.

Născut pe 25 septembrie 1980, Elias Charalambous a avut o carieră importantă ca fotbalist, evoluând, printre altele, la Omonia, PAOK, Alki Larnaca, Karmiotissa, Karlsruhe și Levadiakos și a adunat 69 de selecții cu echipa națională a Ciprului”, au anunțat cei de la Levadiakos.