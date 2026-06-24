OFICIAL Elias Charalambous a semnat! Unde va antrena fostul tehnician de la FCSB

Elias Charalambous a semnat! Unde va antrena fostul tehnician de la FCSB Superliga
Alexandru Hațieganu
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Elias Charalambous a fost anunțat la noua sa echipă.

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Elias CharalambousLevadiakosGreciaFCSB
Din articol

Elias Charalambous a fost antrenorul lui FCSB în perioada martie 2023 - martie 2026 și a plecat după ce echipa roș-albastră a ratat calificarea în play-off.

Antrenorul cipriot a reușit să câștige două titluri și două Supercupe ale României.

Elias Charalambous a semnat și va antrena în Cipru 

Elias Charalambous a refuzat-o pe FCSB, după ce Gigi Becali a dezvăluit că a cerut să îl ajute să califice formația bucureșteană în preliminariile Conference League.

Tehnicianul a fost prezentat oficial la Levadiakos în Cipru, unde a semnat pentru două sezoane, până în 2028.

„Levadiakos FC are plăcerea să anunțe începutul colaborării cu antrenorul Elias Charalambous, care va prelua conducerea tehnică a echipei noastre pentru următorii doi ani.

Întoarcerea sa este de o importanță deosebită, deoarece antrenorul cipriot și-a legat numele de Levadiakos ca fotbalist, purtând tricoul echipei noastre și fiind membru al familiei acesteia.

Astăzi se întoarce dintr-o poziție diferită, după ce a scris o carieră remarcabilă și complet reușită pe băncile fotbalului european.

Născut pe 25 septembrie 1980, Elias Charalambous a avut o carieră importantă ca fotbalist, evoluând, printre altele, la Omonia, PAOK, Alki Larnaca, Karmiotissa, Karlsruhe și Levadiakos și a adunat 69 de selecții cu echipa națională a Ciprului”, au anunțat cei de la Levadiakos.

Mihai Pintilii vrea să rămână alături de Elias Charalambous

Fostul mijlocaș a avut o colaborare excelentă cu antrenorul cipriot la FCSB, iar aceasta ar putea continua la următoarea echipă a lui Charalambous. În această perioadă au existat zvonuri despre un interes din Grecia pentru cipriot.

"Am avut o discuție cu Mihai Pintilii. Ne-am întâlnit la o cafea, mai mult amical. El are varianta pe care o știe toată lumea, să meargă alături de Charalambous. 

Ne-a transmis că, dacă nu se concretizează ceva, mai vorbim. A fost foarte ok, a spus că mai așteaptă. Vedem pe viitor ce va fi", a spus Florin Vlădilă, oficialul CS Tunari, pentru Digi Sport.

Pintilii a activat, practic, în ultimii zece ani la FCSB. Între 2016 și 2020, a avut acolo ultima experiență ca fotbalist, iar din 2020 a fost antrenor secund și ”interimar”.

În perioada petrecută ca tehnician la FCSB, Pintilii a lucrat cu antrenori precum Dinu Todoran, Edi Iordănescu, Leo Strizu, Bogdan Argeș Vintilă, Nicolae Dică, Toni Petrea sau Elias Charalambous.

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