Real Madrid a adus până acum, în al doilea mandat al lui Jose Mourinho pe banca galacticilor, trei jucători. Este vorba despre Ibrahima Konate, Bernardo Silva și Marc Cucurella. Ultimul e singurul transferat pe bani, 55 de milioane de euro de la Chelsea.

Lobby pentru transferul verii la Real Madrid: ”Sper să vină aici! O să fiu foarte fericit”

Jurnalistul Nicolo Schira a scris recent pe rețelele social media că Enzo Fernandez rămâne principala țintă a lui Mourinho pentru postul de mijlocaș și că termenii au fost deja agreați între argentinian și Real Madrid.

Mai rămâne, așadar, doar ca spaniolii să se înțeleagă și cu Chelsea, club la care Fernandez mai are contract până în 2032

Marc Cucurella, fost coleg cu Enzo Fernandez la clubul de pe ”Stamford Bridge”, speră ca mutarea fotbalistului să se concretizeze și să formeze parteneriat și în La Liga, sub comanda lui Mourinho.

”Sper ca Enzo Fernandez să se alăture și el lui Real Madrid. Aș fi foarte fericit! Oportunitatea asta să ajungem amândoi la Real Madrid în aceeași vară e uriașă!”, sunt cuvintele lui Cucurella, potrivit jurnalistului Fabrizio Romano.

Cifrele lui Enzo Fernandez

La Chelsea, Enzo Fernandez a bifat 169 de apariții în toate competițiile, și-a trecut în cont 31 de reușite și, pe deasupra, fotbalistul argentinian a bifat și 30 de pase decisive. 37 de cartonașe galbene și aproximativ 13.000 de minute a înregistrat mijlocașul în echipamentul grupării de pe ”Stamford Bridge”.

Clubul din Premier League l-a adus pe Enzo Fernandez în urmă cu trei ani și jumătate de la Benfica, după ce au plătit pentru serviciile fotbalistului nu mai puțin de 121 de milioane de euro, moment în care site-urile de specialitate îl estimau pe jucător la 55 de milioane de euro.

Benfica l-a adus în Europa pe Enzo Fernandez în 2022, de la River Plate, pentru 44 de milioane de euro. În Portugalia, Enzo Fernandez a jucat 53 de meciuri, a înscris 12 goluri și a oferit zece pase decisive, în aproape 4000 de minute petrecute în echipamentul clubului.