Echipa de juniori născuți în anul 2015 de la Fussballschule Linz, unde trei dintre cei cinci jucători de câmp sunt români, face furori în fotbalul juvenil din Austria.

Patron, președinte și antrenor la juniorii mai mari de la Fussballschule Linz este Raul Scarlat (27 de ani), fost mijlocaș la LASK Linz convocat la naționala Under 19 a României, iar puștii români din echipa Under 9 sunt Mario Lucas Banda, Federic Zima și Patrick Buzori, antrenați de Iulian Banda, tatăl primului dintre ei.

”Avem rezultate excelente la această categorie de vârstă, echipa a câștigat multe turnee în Austria, Slovacia sau Cehia și pe unde am participat nu am fost niciodată mai jos de semifinale.

Am câștigat cu LASK Linz, SV Ried, plus alte succese cu cluburi din Bundesliga, pe Austria Klagenfurt am învins-o de două ori cu 5-0, de exemplu.

Cu SKN St. Polten am câștigat cu 30-0, mai avem și un 24-2 cu Luftenberg.

Jucăm și în sală, jucăm și afară, pe sintetic, iar acum în martie vom juca în Cehia pe 9 contra academiei de la Dynamo Ceske Budejovice, apoi pe 10 cu Red Bull Salzburg la ei la academie. Prestația băieților mă face să cred că vom câștiga și cu Red Bull Salzburg!

Trei dintre cei cinci jucători de câmp sunt români”, a declarat pentru Sport.ro antrenorul Iulian Banda, care i-a caracterizat pe fiecare în parte, în ordinea numerelor de pe tricou.

Federic Zima (numărul 9)

”Federic Zima este născut pe 31 octombrie 2015 la Oradea și este singurul dintre cei trei care nu vorbește limba română, pentru că familia provine dintr-un sat unde se vorbește doar limba slovacă. Și copilul vorbește în slovacă, înțelege ceha, poloneza, germana și engleza, chiar și rusa.

Este un jucător de picior stâng cu o explozie a fotbalistului modern care, atunci când are mingea la picior în viteză, nu lasă niciunui adversar vreo șansă.

Calitățile sale sunt viteza și faptul că este extrem de muncitor și foarte liniștit”

Patrick Buzori (numărul 11)

”Patrick Buzori este născut pe 16 iulie 2015 chiar aici, în Linz, dar părinții lui sunt originari din Reșița.

Joacă pe postul de fundaș dreapta, dar a câștigat, la turneele pe care le-am disputat, multe trofee de golgheter, alături de Lucas.

Calitățile lui sunt viteza, tehnica și capacitatea enormă de efort”

Mario Lucas Banda (numărul 14)

”Lucas Banda este născut pe 5 septembrie 2015 în Timișoara și acum joacă pe postul de mijlocaș central după ce înainte, ca atacant, a marcat peste 300 de goluri.

Acum i-am schimbat poziția ca să aibă mai multă viziune în joc.

Calitățile lui sunt calmul pe teren, pasele excelente și viziunea asupra jocului. În plus, șutează foarte bine de la distanță”

Cei trei puști români sunt urmăriți acum de cluburi importante din Austria

”Toți trei au fost chemați de cei de la SV Ried la antrenamente, după ce au fost urmăriți de la vârste destul de mici, iar Ried în Austria este mâna dreaptă a academiei lui Red Bull Salzburg...

Lucas a fost și la ziua talentelor echipei Blau-Weiss Linz, și este unul dintre cei doi băieți pe care clubul vrea să-i vadă în continuare

Echipe ca LASK Linz, Blau-Weiss Linz și SV Ried sunt pe urmele celor trei băieți, plus un impresar important care a înființat recent un club unde vrea jucători născuți în 2015, ca fiul lui care joacă acolo, și dorește să construiască o întreagă generație de care să se ocupe pe viitor”, a completat antrenorul Iulian Banda pentru Sport.ro.

Fotbalul din Austria este plin de talente românești

De-a lungul ultimilor trei ani, Sport.ro a publicat interviuri și materiale exclusive cu mai mulți tineri fotbaliști români din Austria: Andres Sfait (transferat între timp la Salernitana, în Serie A), Matthias Mal (campion național cu MS Linz), Andrei Lazăr (și el campion național cu MS Linz, când în finală a înscris o ”dublă” în 4 minute și a dat și 2 pase de gol), Marco Barb-Dudan (decarul de la Rapid Viena convocat ulterior la naționala Austriei) sau Lukas Grigoraș (fundașul central golgheter de la Rapid Viena).

