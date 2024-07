La nuova Juve. Echipa torinezilor pentru sezonul viitor începe să prindă formă

Koopmeiners sau O'Riley, transferați săptămâna viitoare. Se negociază pentru Sancho și Adeyemi

La capitolul sosiri, Cristiano Giuntoli insistă pentru transferul lui Teun Koopmeiners (26 de ani / mijlocaș central), dar Atalanta nu vrea nici jucători la schimb și nici să scadă prețul de 60 de milioane de euro. În aceste condiții, directorul sportiv al "bianconerilor" a început discuțiile cu Celtic Glasgow pentru talentatul Matt O'Riley (23 de ani) și se află în negocieri avansate pentru extremele Jadon Sancho (24 de ani / Manchester United) și Karim Adeyemi (22 de ani / Borussia Dortmund).

De asemenea, pentru stoperul Jean Clair Todibo (24 de ani) OGC Nice vrea 40 de milioane de euro, dar ar fi dispusă să accepte 20 de milioane de euro, dacă îi primește la schimb pe mijlocașul Joseph Nonge (19 ani) și pe fundașul central Tarik Muharemovic (21 de ani).

Giuntoli îi mai are pe listă și pe Giacomo Raspadori (Napoli / 24 de ani / extremă stânga), Pepe (FC Porto / 27 de ani / extremă stânga), Jakub Kiwior (Arsenal / 24 de ani / fundaș central), Domenico Berardi (Sassuolo / 29 de ani / extremă dreapta) și Sofyan Amrabat (Fiorentina / 27 de ani / mijlocaș central), în timp ce Adrien Rabiot cere un salariu de 8 milioane de euro pe an pentru prelungirea contractului, iar Matias Soule și Federico Chiesa sunt doriți insistent de AS Roma și se pot obține peste 50 de milioane de euro din cedarea lor.

Juventus Torino, în perioada de mercato vară 2024:

Antrenor - Thiago Motta (nou, l-a înlocuit pe Massimiliano Allegri)

Veniri - Douglas Luiz (Aston Villa / 51.5 milioane de euro), Khephren Thuram (Nice / 20.6 milioane de euro), Michele Di Gregorio (Monza / împrumutat, 4.5 milioane de euro)

Reveniri după împrumuturi - Matias Soule (Frosinone), Arthur Melo (Fiorentina), Dean Huijsen (AS Roma), Facundo Gonzalez (Sampdoria), Marley Ake (Yverdon Sport), Gianluca Frabotta (Cosenza), Stefano Gori (Monza)

Plecări - Samuel Illing- Junior (Aston Villa / 14 milioane de euro), Moise Kean (Fiorentina / 13 milioane de euro), Koni De Winter (Genoa / 8 milioane de euro), Enzo Barrenechea (Aston Villa / 8 milioane de euro), Kaio Jorge (Cruzeiro / 7.2 milioane de euro), Adrien Rabiot, Alex Sandro (contracte încheiate), Carlos Alcaraz (Southampton / împrumut expirat)

Cum arată echipa lui Juventus pentru sezonul 2024 - 2025:

Wojciech Szczesny (Michele Di Gregorio) - Danilo, Bremer, Federico Gatti, Andrea Cambiaso - Timothy Weah (Nicolo Fagioli), Douglas Luiz, Khephren Thuram - Kenan Yildiz, Dusan Vlahovic, Federico Chiesa

Cum poate arăta echipa lui Juventus, dacă reușește toate transferurile:

Wojciech Szczesny (Michele Di Gregorio) - Danilo, Jean Clair Todibo, Jakub Kiwior (Federico Gatti), Andrea Cambiaso - Douglas Luiz (Khephren Thuram), Teun Koopmeiners (Matt O'Riley) - Karim Adeyemi, Domenico Berardi (Kenan Yildiz), Jadon Sancho - Dusan Vlahovic

Foto - Getty Images