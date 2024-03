La începutul lunii martie, Sport.ro prezenta în exclusivitate trio-ul de fotbaliști români din echipa Under 9 de la Fussballschule Linz, un club privat din Austria unde patron, președinte și antrenor la juniorii mai mari este Raul Scarlat (27 de ani), fost mijlocaș la LASK Linz convocat la naționala Under 19 a României.

Lucas Banda, Frederic Zima și Patrick Buzori, antrenați de Iulian Banda, tatăl primului dintre ei, au jucat week-end-ul trecut două meciuri unul după altul, sâmbătă în Cehia și apoi duminică pe terenul lui Red Bull Salzburg, una dintre cele mai bune academii de fotbal din Europa (cu un trofeu UEFA Youth League câștigat și încă o finală jucată în ultimele șapte sezoane).

Fussballschule Linz joacă ”nemțește”: 39-3 cu Dynamo Ceske Budejovice și 24-12 cu Red Bull Salzburg

”Am jucat sâmbătă la Dynamo Ceske Budejovice, unde am câștigat cu 39-3, dar cehii au venit cu grupa de vârstă mai mică, cei născuți în 2016, nu am înțeles de ce.

Apoi, duminică, am avut meci la categoria noastră de vârstă Under 9 cu Red Bull Salzburg pe terenul academiei lor, am câștigat cu 24-12, părinții au numărat golurile și mi-au zis scorul, m-am uitat și eu apoi pe înregistrarea partidei.

Am jucat trei reprize de câte 20 minute, în total o oră, iar scorul este unul normal atât pentru valoarea echipei noastre, cât și pentru grupa de vârstă. Ei sunt învățați nemțește, marchează cât pot, fără să se oprească!

Înainte de meci, la încălzire, i-am văzut pe copii puțin nervoși, așa că am oprit încălzirea și am făcut o ședință pe teren ca să iau presiunea de pe umerii lor.

La finalul partidei am fost foarte mulțumit, am câștigat cu Red Bull Salzburg, care are o echipă puternică, și cel mai important lucru a fost că de la noi au marcat aproape toți jucătorii de câmp, mai puțin al doilea fundaș central”, a declarat antrenorul Iulian Banda pentru Sport.ro.

VIDEO Hat-trick Frederic Zima, hat-trick Patrick Buzori și dublă Lucas Banda contra lui Red Bull

”Cu Red Bull au dat toți românii gol, Frederic trei, Patrick tot trei și Lucas două!

Sigur că noi încă avem un drum lung de călătorit împreună cu acești copii... Victoriile sunt și ele importante, dar mai important este să-i învățăm mereu și să-i corectăm atunci când greșesc, pentru că trebuie să luăm totul pas cu pas astfel încât copiii să învețe ABC-ul fotbalului.

Drumul este lung, mulți încep călătoria, însă puțini o și termină”, a concluzionat antrenorul român de la Fussballschule Linz.

Lotul echipei Fussballschule Linz - Under 9

Portari

1. Yigit Koruyucu (Turcia)

12. Göktug Alpaslan (Turcia)

Jucători de câmp

7. Moamen Alelwanalnaser (Yemen)

8. Semin Hajdarevic (Bosnia și Herțegovina)

9. Frederic Zima (România)

10. Konstantin Alasa (Bosnia și Herțegovina)

11. Patrick Buzori (România)

14. Lucas Banda (România)

15. Tarik Malkic (Bosnia și Herțegovina)

Cei trei copii români, descriși pentru Sport.ro de antrenorul Iulian Banda

Frederic Zima (numărul 9)

”Frederic Zima este născut pe 31 octombrie 2015 la Oradea și este singurul dintre cei trei care nu vorbește limba română, pentru că familia provine dintr-un sat unde se vorbește doar limba slovacă. Și copilul vorbește în slovacă, înțelege ceha, poloneza, germana și engleza, chiar și rusa.

Este un jucător de picior stâng cu o explozie a fotbalistului modern care, atunci când are mingea la picior în viteză, nu lasă niciunui adversar vreo șansă.

Calitățile sale sunt viteza și faptul că este extrem de muncitor și foarte liniștit”

Patrick Buzori (numărul 11)

”Patrick Buzori este născut pe 16 iulie 2015 chiar aici, în Linz, dar părinții lui sunt originari din Reșița.

Joacă pe postul de fundaș dreapta, dar a câștigat, la turneele pe care le-am disputat, multe trofee de golgheter, alături de Lucas.

Calitățile lui sunt viteza, tehnica și capacitatea enormă de efort”

Lucas Banda (numărul 14)

”Lucas Banda este născut pe 5 septembrie 2015 în Timișoara și acum joacă pe postul de mijlocaș central după ce înainte, ca atacant, a marcat peste 300 de goluri.

Acum i-am schimbat poziția ca să aibă mai multă viziune în joc.

Calitățile lui sunt calmul pe teren, pasele excelente și viziunea asupra jocului. În plus, șutează foarte bine de la distanță”

