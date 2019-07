Rapid vrea cu orice pret sa promoveze! A transferat un jucator crescut de Salzburg! "Am venit la un club istoric"

Rapid a mai facut un transfer.

Rapid se gandeste serios la promovare si au mai facut un transfer. Sub comanda lui Daniel Pancu a venit Sandro Djuric, un mijlocas central in varsta de 25 de ani, care a venit de la Austria Lustenau, unde a activat din iulie 2017. Austriacul si-a facut junioratul la Red Bull Salzburg, dupa care s-a transferat la Liefering FC, Grodig si Wiener Neustdat.

In prima liga austriaca, Djuric a evoluat in 45 de meciuri, unde a reusit 2 goluri si a oferit 3 pase de gol, iar in Liga a 2-a din Austria a jucat 91 de meciuri, unde a reusit 14 goluri si a oferit 15 pase de gol.

Djuric: "Am venit la un club istoric"



Sandro Djuric a declarat ca este o onoare pentru el ca a venit la un club precum Rapid si va da totul pentru promovare.

"Este o onoare pentru mine sa ajung la un club cu atata istorie, cu suporteri frumosi, imi doresc sa ajut echipa sa revina in topul fotbalului romanesc, acolo unde ii este locul", a spus Djuric, pentru fcrapid.ro

Djuric a evoluat si pentru nationalele de tineret al Austriei, U16, U17, U18, U19 si U21 si este cotat la 250.000 de euro, potrivit transfermarkt.com

In aceasta vara au mai semnat cu Rapid, Tudoran, Roskpf, Mallo, Lazar, Dodoi, Dulca, Jorza si Labeau.