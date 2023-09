Marco Barb-Dudan, un puști român în vârstă de 14 ani, impresionează cu numărul 10 pe tricou la juniorii lui Rapid Viena, cel mai important club din istoria fotbalului austriac, cu un număr record de 32 de titluri de campioană, plus un titlu în Germania, cucerit după Anschluss (anexarea Austriei de Germania nazistă).

De-a lungul ultimilor doi ani, Sport.ro a publicat interviuri și materiale exclusive cu mai mulți tineri fotbaliști români din Austria: Andres Sfait (transferat între timp la Salernitana, în Serie A), Matthias Mal (campion național cu MS Linz anul trecut) sau Andrei Lazăr (și el campion național cu MS Linz anul trecut, când în finală a înscris o ”dublă” în 4 minute și a dat și 2 pase de gol).

În plus, naționala de seniori a Austriei se bazează deja, din acest an, pe Flavius Daniliuc, fotbalistul cu origini sucevene care la debutul pentru Die Österreichische Fußballnationalmannschaft l-a ținut pe banca de rezerve pe David Alaba de la Real Madrid.

Marco Barb-Dudan este născut în Austria, a început fotbalul la vârsta de șase ani la Post SV, iar în 2019 s-a transferat de la Wiener Sport-Club la Rapid Viena.

În această lună, ”decarul” lui Rapid a participat la un turneu important de juniori, în care echipa sa a ajuns până în finală după ce a învins-o pe favorita FC Barcelona cu 2-1.

Interviul realizat de Sport.ro cu Marco Barb-Dudan de la Rapid Viena

Salut, Marco, ai avut o lună septembrie plină, cum este să bați Barcelona și să ajungi cu Rapid Viena până în finala unui turneu unde au mai jucat Bayern Munchen sau Ajax Amsterdam?

A fost un turneu extrem de greu, din punctul meu de vedere am câștigat cu Rapid locul 2, pentru că acolo au participat echipe ca Barcelona, Bayern München, Ajax, Dinamo Zagreb, Club Brugge, Austria Viena și Sturm Graz, cu care am jucat în finală și am pierdut cu 2-1.

Și cum a fost cu Barcelona?

În grupe am bătut-o pe FC Barcelona cu 2-1, eu am dat assist-ul la primul gol.

A fost un meci foarte greu și foarte diferit față de toate meciurile avute până atunci, dar am fost în formă foarte bună atât eu, cât și toată echipa.

M-am bucurat enorm la final, pentru că am reușit să învingem favorita turneului, și mă mândresc cu pasa de gol. A fost un meci pe care nu-l voi uita ușor!

Porți tricoul cu numărul 10 la cea mai importantă echipă de fotbal din Austria, care este cel mai important trofeu individual pe care l-ai câștigat până acum?

Așa e, de când am ajuns la Rapid am jucat mereu mijlocaș cu numărul 10, acum de curând noul antrenor mi-a schimbat numărul în 23.

Importante sunt însă părerea șefului Academiei de la Rapid, care îmi spune mereu că sunt cel mai important mijlocaș din echipă, și părerile scouterilor, care la fel sunt foarte bune.

Aici am câștigat foarte multe trofee, dar cel mai important trofeu a fost anul acesta, în primăvară, când am fost desemnat cel mai bun jucător al turneului ”Dr. Nimmrichter Memorial Tournament”.

Au jucat la acel turneu memorial Inter Milano, Anderlecht, Everton, FC Zurich, FC Copenhaga, Augsburg și multe altele, iar Rapid Viena a ajuns în finală cu Anderlecht. Am pierdut cu 2-1, iar eu am dat și atunci pasa de gol.

Ce fotbaliști te-au inspirat cel mai mult?

Mie cel mai mult îmi place să joc pe poziția de mijlocaș ofensiv, ”decar”, exact ca idolul meu Luca Modric. Iar la Rapid toate meciurile le joc pe această poziție.

Dar la fel de mult îmi place de Gică Hagi, un fotbalist care m-a inspirat foarte mult.

Naționala României sau naționala Austriei?

Am dublă cetățenie, română și austriacă, așa că pot juca la alegere pentru oricare dintre cele două țări.

În această vară am fost convocat la naționala României pentru un stagiu. Am stat o săptămână la Mogoșoaia, după care am fost sunat să merg și în tabăra de fotbal de la Cluj.

Din păcate, nu am putut onora invitația pentru că exact în aceeași perioadă am avut acel turneu important cu Barcelona, Ajax și Bayern.

Legat de federația austriacă, urmează să primim rezultatele finale în viitorul foarte apropiat. Dar în urma discuției purtate de agentul meu, se pare că am toate șansele să fiu ales în lotul național al Austriei.

