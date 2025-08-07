Alexander Zverev a ratat calificarea în finala turneului ATP Masters 1.000 de la Toronto. Cine l-a învins și cu ce scor

Cristian Tidularu, extremă stânga în vârstă de 26 de ani, joacă de când se știe în Spania, dar transferul în prima ligă din Andorra i-a adus o serie de probleme la care nu se aștepta.

A fost coleg la națională cu Andrei Vlad, Alexandru Mățan sau Claudiu Micovschi



Fotbalistul născut în Măcin este fost internațional de juniori, în generația 1999 pregătită de Adrian Boingiu, unde i-a avut colegi pe Andrei Vlad, Alexandru Mățan sau Claudiu Micovschi.

După ce, timp de zece ani, a jucat la echipe din provincia Barcelona, atacantul a ajuns în prima ligă din Andorra, unde a semnat mai întâi cu FC Ordino, apoi cu Penya Encarnada.

Însă de fiecare dată nu a putut debuta oficial, așa că în ultimele două sezoane a fost împrumutat în Spania, la echipe din Segona Catalana.

”Cel mai bine pentru mine și pentru cariera mea este să obțin cetățenia din Andorra”



Într-un dialog cu Sport.ro, Tidularu a dezvăluit ce planuri de viitor are și a oferit câteva explicații pentru rezultatele ieșite din comun ale echipelor de club din Andorra în actualul sezon al cupelor europene.

”Legat de situația mea din Andorra, încă nu pot juca în meciuri oficiale din cauza problemelor birocratice cu actele, dar mă pot antrena.

În ultimul sezon am jucat împrumutat în Spania, la CF Parets, unde am evoluat inclusiv în Copa de Catalunya, alături de echipe tari precum FC Barcelona, Girona sau Espanyol.

S-a interesat de mine inclusiv o echipă din Andorra care a jucat în Conference League, dar am întâmpinat aceeași problemă ca până acum...

Așa că, vorbind și cu familia, am ajuns la concluzia că cel mai bine pentru mine și pentru cariera mea este să obțin cetățenia din Andorra și să am dublă cetățenie, ca să elimin problema pe care am întâmpinat-o. Momentan, sunt în discuții cu mai multe echipe”, a declarat Cristian Tidularu pentru Sport.ro.

”În meciul cu FCSB, Inter Club d' Escaldes a dat totul și a reușit”



”Fotbalul și campionatul din Andorra sunt pe un trend ascendent. În fiecare an se fac îmbunătățiri pentru ca liga să fie tot mai apreciată, în fiecare an ajung aici jucători cu experiență.

Iar în această țară se trăiește foarte bine, Andorra este foarte liniștită și plăcută, cu multe lucruri de văzut și de făcut pe tot parcursul anului.

Pe de altă parte, în fiecare an echipele din Andorra încearcă să se autodepășească în competițiile europene, iar acest lucru s-a văzut în meciul cu FCSB (n.r. - victoria cu 2-1 a campioanei din Andorra în manșa secundă din turul 1 preliminar Champions League), unde Inter Club d' Escaldes a dat totul și a reușit să concureze de la egal la egal cu o echipă superioară din punct de vedere financiar”, a mai explicat atacantul de 26 de ani în dialogul cu Sport.ro.

