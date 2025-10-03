Luna trecută, Sport.ro l-a prezentat în exclusivitate pe Jose-Andrei Rostas, în realitate Andrei Rostaș, atacantul român în vârstă de 17 ani născut în Spania care deja a înscris la seniori în acest sezon în Austria, la Kapfenberger SV.

Acum, a venit și prima convocare a tânărului fotbalist la naționala României, mai exact la reprezentativa Under 18.

Rostaș a fost chemat de selecționerul Ion Marin pentru Turneul celor 4 Națiuni, care se va desfășura în Turcia, în perioada 6-14 octombrie și unde naționala României va juca următoarele meciuri:

Joi, 9 octombrie, ora 14:00 – Turcia U18 – România U18, Stadionul Municipal „Derince”, Provincia Derince;

Sâmbătă, 11 octombrie, ora 14:00 – Portugalia U18 – România U18, Stadionul Atatürk, Sapanca;

Marți, 14 octombrie, ora 14:00 – România U18 – Spania U18, Stadionul Atatürk, Sapanca.

Jose-Andrei Rostas este de fapt Andrei Rostaș: ”Acum patru ani am început fotbalul”, recunoștea el pentru Sport.ro



”Într-adevăr, m-am născut în Spania, dar mi se spune Andrei. Iar numele de familie este Rostaș. Mama este din România, tata din Republica Dominicană.

Acum patru ani am început fotbalul, la vârsta de 13 ani. Și am început la un club de aici, din Austria. Mama lucrează în Kapfenberg, așa am ajuns și eu la echipă”, povestea Andrei în dialogul cu Sport.ro.

La 17 ani abia împliniți, atacantul născut în Spania a început să joace meci de meci la Kapfenberger SV, în liga a doua austriacă.

Rostaș a debutat în fotbalul profesionist austriac în etapa a treia a campionatului, când încă avea 16 ani, într-un 3-1 cu Austria Lustenau, și a marcat primul său gol pentru seniorii de la Kapfenberg la trei zile după ce împlinise 17 ani, într-un 2-0 cu aceeași Austria Lustenau, meci din turul al doilea al Cupei Austriei.

Foto: KSV 1919

