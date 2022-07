Austria, țară cu o importantă comunitate de români, propune încă un nume în fotbalul juvenil: Matthias Benjamin Mal, un puști polivalent în vârstă de 13 ani, legitimat din primăvară la Blau-Weiss Linz după câteva sezoane petrecute la concitadina LASK Linz.

Matthias este născut în Linz, dar are cetățenie română și provine dintr-o familie originară din Marghita, județul Bihor.

Poate evolua în linia mediană, ca mijlocaș central ofensiv sau defensiv, dar la fel de bine joacă pe postul de fundaș central sau pe banda dreaptă.

Matthias Mal: ”În campionatul câștigat am evoluat pe postul de mijlocaș box-to-box”

”Am avut un ultim sezon foarte bun, și nu doar la echipa de club, cu care am ieșit campion regional. Competiția s-a încheiat la începutul lunii iulie și noi am terminat pe primul loc.

La sfârșitul lui iunie, am câștigat cu Sport MS Linz titlul de campion național în campionatul școlilor, Sparkasse-Schülerliga Fussball, organizat de OFB (n.r. - federația de fotbal din Austria) și disputat la Salzburg.

Am câștigat grupa, în semifinale am trecut cu 5-0 de Tirol, apoi ne-am impus cu 6-3 în finala cu cei de la Vorarlberg (n.r. - Matthias Mal apare în video-ul OFB de mai jos cu finala la minutul 5:45).

Aici eu am evoluat pe postul de mijlocaș box-to-box. Atuurile noastre au fost capacitatea de mobilizare, prospețimea în joc, viteza pe faza ofensivă, închiderea spațiilor, precum și tehnica superioară.

”Visul meu este să joc pentru țara mea, România”

În plus, în aprilie am devenit vicecampion în aceeași competiție, dar la futsal, unde am pierdut finala la loviturile de departajare după ce nu am primit niciun gol în meciurile jucate în faza națională.

Visul meu este să fiu chemat să dau o probă pentru naționala de juniori a României și să ajung să joc pentru țara mea”, a declarat pentru sport.ro Matthias Mal, junior care deja a atras atenția mai multor echipe din fotbalul austriac și nu numai.

Matthias Mal, ales cel mai bun jucător la două turnee internaționale

”Matthias a îndrăgit mingea de mic copil, încă de pe la trei ani juca fotbal. La șapte ani a fost pentru prima dată legitimat la un club, în Linz, unde s-a și născut.

Cele mai frumoase amintiri? Atunci când a fost desemnat cel mai bun jucător al turneului la o competiție internațională de juniori desfășurată în Cehia, când a fost din nou ales <<best player>> la Nussi Cup sau când a câștigat titlul de campion în acest an”, a povestit pentru sport.ro și tatăl lui Matthias, Marius Mal.