Cine va fi adversara Gabrielei Ruse în „sferturi” la Bad Homburg: a eliminat-o pe Iga Swiatek

Jucătoarea americană de tenis Emma Navarro a învins-o miercuri pe poloneza Iga Swiatek în trei seturi, 7-5, 2-6, 6-3, şi s-a calificat în sferturile de finală ale turneului WTA 500 de la Bad Homburg (Germania), dotat cu premii totale de 1.049.083 euro, unde o va avea adversară pe românca Gabriela Ruse.

Iga Swiatek, numărul 3 mondial, campioană anul trecut la Wimbledon şi principala favorită la Bad Homburg, unde a fost finalistă anul trecut, a cedat după două ore şi 5 minute în duelul cu Emma Navarro, numărul 24 mondial, notează AFP.

Miercuri, Gabriela Ruse, locul 105 WTA, venită din calificări, a întrecut-o pe rusoaica Ana Kalinskaia (20 WTA), cu 7-5, 6-2.

În cursul după-amiezii, ucraineanca Elina Svitolina s-a retras din turneu, epuizată fizic după calificarea dificilă de marţi seară în sferturile de finală, în detrimentul rusoaicei Liudmila Samsonova (3-6, 6-3, 6-2 în 2 ore şi 12 minute).

Rezultate înregistrate miercuri în optimile de finală ale turneului WTA 500 de la Bad Homburg:

Emma Navarro (SUA) - Iga Swiatek (Polonia/N.1) 7-5, 2-6, 6-3

Gabriela Ruse (România) - Anna Kalinskaia (Rusia) 7-5, 6-2

Clara Tauson (Danemarca) - Qinwen Zheng (China) 5-7, 6-4, 6-2

Ekaterina Alexandrova (Rusia) - Mirra Andreeva (Rusia/N.2) 6-3, 6-4

Agerpres