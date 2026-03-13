EXCLUSIV Luca Moisă, puștiul român de 17 ani titular meci de meci în MLS: ”Thomas Muller se mișcă incredibil! Duelul cu Messi? Cadou de ziua mea”

Luca Moisă, puștiul român de 17 ani titular meci de meci în MLS: "Thomas Muller se mișcă incredibil! Duelul cu Messi? Cadou de ziua mea"
Cătălin Parfene
Data publicarii:
Data actualizarii:

Tânărul fotbalist, prezentat în exclusivitate de Sport.ro, evoluează pentru naționala SUA și are dublă cetățenie, română și americană.

CITEȘTE AICI TOATE ARTICOLELE EXCLUSIVE SPORT.RO DESPRE TALENTELE DIN DIASPORA

În noiembrie 2023, Sport.ro îl prezenta în exclusivitate pe Luca Moisă, un puști româno-american care la 15 ani debuta în MLS Next Pro și devenea campion continental de juniori cu naționala SUA.

Acum, la 17 ani, Luca a făcut marele salt în MLS, unde este titular meci de meci în noul sezon 2026 la Real Salt Lake!

Mijlocașul central a jucat din primul minut în fiecare dintre cele trei runde disputate până acum: 0-1 cu Vancouver Whitecaps, 2-1 cu Seattle Sounders (primul gol a venit după o intercepție a lui Luca în preajma careului advers) și 3-2 cu Atlanta United. 

Cel care îi apreciază, în deplină cunoștintă de cauză, calitățile este în primul rând antrenorul lui Real Salt Lake, Pablo Mastroeni - și el mijlocaș central în naționala SUA, la începutul anilor 2000 (65 de selecții), prezent inclusiv la Campionatele Mondiale din 2002 și 2006.

După duelul cu fostul campion mondial Thomas Muller din Vancouver Whitecaps - Real Salt Lake, pentru Luca Moisă urmează luna viitoare, pe 23 aprilie, meciul cu echipa campionului mondial en-titre Lionel Messi, Inter Miami.

Interviul Sport.ro cu Luca Moisă  

Luca, felicitări pentru debut! Cât de dificilă a fost pentru tine trecerea de la MLS Next Pro la MLS, acolo unde ai dat și vei da peste niște titani ai fotbalului?

Mulțumesc! Tranziția spre MLS nu a fost chiar atât de dificilă pentru mine. Asta pentru că am avut alături jucători de mare experiență. Ei m-au ajutat să mă simt confortabil în acest mediu nou.

Ai debutat în MLS la 17 ani și nu oricum, ci titular împotriva unui campion mondial, Thomas Muller. Sunt o sumedenie de poze cu duelurile voastre din meci - ce te-a impresionat la el și cine a faultat mai mult?

Muller este foarte puternic atunci când are mingea, nu se lasă ușor dat la o parte. Iar felul în care se mișcă fără minge și găsește spații este incredibil. Sincer, cred că l-am faultat de mai multe ori decât m-a faultat el pe mine. După meci, chiar mi-a spus că am jucat foarte bine.

Cu Muller ai rezolvat-o, acum urmează luna viitoare duelul cu Lionel Messi. Cum îl vezi tu, din interiorul fenomenului, pe Messi în soccer-ul din America?

Messi este zeul fotbalului. Ar fi un vis devenit realitate să joc împotriva lui, mai ales că l-am admirat întotdeauna în copilărie. Eu împlinesc 18 ani pe 20 aprilie, cu câteva zile înainte de meci, și să joc împotriva lui Messi ar fi cel mai frumos cadou pe care mi l-aș putea dori de ziua mea. 

Trei etape până acum, trei meciuri ca titular pentru tine în MLS. Care este obiectivul echipei și care este obiectivul tău personal?

Obiectivul meu pentru acest sezon este să continui să joc, să acumulez cât mai multe minute la prima echipă. În rest, evident, să continuăm să câștigăm meciuri.

La final, așa cum vezi lucrurile în momentul de față, ce alegi și de ce - naționala SUA sau naționala României?

Joc pentru echipa națională a Statelor Unite de la vârsta de 14 ani. Avem o echipă extraordinară, vorbesc aici și de jucători, și de antrenori. Și sunt foarte fericit că joc pentru SUA. Nu am avut încă ocazia să joc pentru echipa națională a României, dar sunt deschis la această posibilitate.

Luca Moisă la Real Salt Lake în sezonul 2026 din MLS

Etapa 1: titular în 0-1 cu Vancouver Whitecaps, schimbat în minutul 72

* nota Sofascore: 6.6 (în media echipei) & nota Flashscore: 6.6 (peste media echipei)

Etapa 2: titular în 2-1 cu Seattle Sounders, schimbat în minutul 60

* nota Sofascore: 7.2 (peste media echipei) & nota Flashscore: 7.6 (peste media echipei)

Etapa 3: titular în 3-2 cu Atlanta United, schimbat în minutul 46

* nota Sofascore: 6.4 (sub media echipei) & nota Flashscore: 6.1 (sub media echipei)

În actualul sezon a evoluat cu naționala SUA și la Campionatul Mondial Under 17, disputat în Qatar în perioada 3-27 noiembrie 2025. Americanii au fost eliminați în șaisprezecimi, după loviturile de departajare, de Maroc.

