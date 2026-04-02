EXCLUSIV Povestea lui David Podar-Știube, portarul român de la prima echipă a lui Bayern Munchen! Cum a înscris o dublă și de ce ieșea de pe teren când nu avea ce să apere

Povestea lui David Podar-Știube, portarul român de la prima echipă a lui Bayern Munchen! Cum a înscris o dublă și de ce ieșea de pe teren când nu avea ce să apere Stranieri
Cătălin Parfene
Data publicarii:
Data actualizarii:

La 15 ani, David se antrenează cot la cot cu Manuel Neuer sub comanda lui Vincent Kompany și este cel mai tânăr jucător din lotul bavarezilor.

Sport.ro vă prezintă în exclusivitate povestea lui David Podar-Știube, tânărul portar român care la 15 ani face parte din lotul primei echipei a lui Bayern Munchen și apără la naționalele de juniori ale Germaniei.

Ieri, într-o declarație pentru Sport.ro intermediată de tatăl Adrian, David ne-a transmis cum se simte la antrenamentele lui Vincent Kompany și ce i-a spus ”monumentul” Manuel Neuer.

”Eu vreau să stau în poartă!”

Născut chiar în Munchen din părinți români (tatăl din Timișoara, mama din Reșița), David joacă la clubul bavarez de la 12 ani. De apucat de fotbal s-a apucat însă la 5 ani, la sfatul unui... doctor.

”Era un copil superactiv, chiar am fost îndemnați de un medic să îl dăm la un sport.

A fost mai întâi gimnastica, apoi fotbalul. La fotbal, a dat un fel de probe și, pe drumul de întoarcere spre casă, mi-a zis: <<Eu vreau să stau în poartă!>>. Și de atunci acolo a rămas”, își începe povestea tatăl Adrian.

Se ducea în spatele porții și culegea flori pentru mama

”Surplusul de energie a ajuns să-l consume la fotbal, ceea ce ne-a mulțumit pe noi, ca părinți.

Iar când la unele meciuri se întâmpla să nu aibă nimic de apărat, pur și simplu ieșea de pe teren, se ducea în spatele porții și culegea flori, pe care apoi i le dădea mamei. Noi îi strigam: <<Du-te în poartă, să nu iei gol!>>, el culegea în continuare florile în timpul meciului”, și tatăl continuă dialogul cu Sport.ro: 

”Noi, părinții, suntem amândoi din România, dar de cunoscut ne-am cunoscut aici, în Germania, tot aici ne-am și căsătorit. Eu am deja mai mult de 20 de ani de când sunt plecat din țară, soția încă și mai mult, iar acum crede-mă că nici nu pot să descriu în cuvinte bucuria pe care o simt când îl văd pe David la prima echipă a lui Bayern. Antrenamentul deschis de zilele trecute a fost o premieră pentru el, în mod normal seniorii se antrenează cu un fel de copertină trasă și nu se vede nimic, acum cred că erau vreo 3.000 de fani prezenți în tribune”.

VIDEO David Podar-Știube, portarul golgheter

Anul trecut, în campionatul de juniori, când Bayern era condusă cu 1-0 de Regensburg, David a dat lovitura la ultima fază: a urcat în careul advers la un corner, a rămas acolo după ce mingea a fost respinsă și echipa sa a reluat atacul, apoi a înscris pentru 1-1.

Publicitate

”El a mai înscris de câteva ori și prin meciurile amicale.

Țin minte că la Under 14 a jucat într-un meci prima repriză, apoi a fost schimbat, a ieșit din poartă la pauză. Aveau 2-0 adversarii și ai lui nici nu erau prea mulți în lot, așa că prin a doua repriză a intrat din nou pe teren, dar în atac.

Și după cinci minute a dat gol, 1-2. Glumeau părinții, că dacă mai dă vreun gol trebuie să le fac cinste tuturor prezenți la meci, <<Trebuie să ne dai de băut>>, chestii de-astea... Și au mai trecut cinci minute și cine crezi că dă gol? David al meu face 2-2, s-a terminat 3-2 pentru Bayern până la urmă”, ne-a mai povestit tatăl.

Publicitate

VIDEO A fost integralist la nemți într-un Germania U16 - România U16 8-2, jucat anul trecut

În acest sezon, David Podar-Știube a apărat în cinci meciuri internaționale pentru Germania Under 16, inclusiv împotriva României. 

A fost o ”dublă” a nemților cu tricolorii, câștigată cu... 7-0 și 8-2! David a fost rezervă în prima partidă și integralist în a doua.

”Sigur că noi suntem români și meciul Germania - România a fost cu siguranță ceva special. 2010 este o generație foarte bună pentru nemți, mulți deja se antrenează sau chiar au debutat la profesioniști. Iar la națională antrenorul face tot felul de experimente, pe toate posturile, pentru că sunt mulți jucători foarte buni. Eu sunt mulțumit că David apare pe site-ul oficial DFB (n.r. - federația din Germania) cu numărul 1 la echipa națională”, a mai spus tatăl lui David în dialogul cu Sport.ro.

Meciurile internaționale ale lui David Podar-Știube din acest sezon (Germania U16)

Integralist în 6-2 cu Austria

Rezervă în 1-2 cu Austria

Rezervă în 7-0 cu România

Integralist în 8-2 cu România

Titular, schimbat la pauză în 1-0 cu Portugalia

Rezervă în 4-4, 10-11 d.l.d. cu Olanda

Integralist în 8-1 cu Japonia

Intrat la pauză în 1-3 cu Portugalia

Fratele mai mic Fabian este și el fotbalist, bunicul a construit Allianz Arena

Însă David nu este singurul fotbalist din familie. Fratele său mai mic, Fabian, care a împlinit luna trecută 13 ani, evoluează pe postul de fundaș stânga.

Iar coincidența face ca bunicul celor doi să fi participat, la începutul anilor 2000, la construirea stadionului lui... Bayern Munchen, Allianz Arena.

