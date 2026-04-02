Sport.ro vă prezintă în exclusivitate povestea lui David Podar-Știube, tânărul portar român care la 15 ani face parte din lotul primei echipei a lui Bayern Munchen și apără la naționalele de juniori ale Germaniei.

Ieri, într-o declarație pentru Sport.ro intermediată de tatăl Adrian, David ne-a transmis cum se simte la antrenamentele lui Vincent Kompany și ce i-a spus ”monumentul” Manuel Neuer.

”Eu vreau să stau în poartă!”

Născut chiar în Munchen din părinți români (tatăl din Timișoara, mama din Reșița), David joacă la clubul bavarez de la 12 ani. De apucat de fotbal s-a apucat însă la 5 ani, la sfatul unui... doctor.

”Era un copil superactiv, chiar am fost îndemnați de un medic să îl dăm la un sport.

A fost mai întâi gimnastica, apoi fotbalul. La fotbal, a dat un fel de probe și, pe drumul de întoarcere spre casă, mi-a zis: <<Eu vreau să stau în poartă!>>. Și de atunci acolo a rămas”, își începe povestea tatăl Adrian.

Se ducea în spatele porții și culegea flori pentru mama

”Surplusul de energie a ajuns să-l consume la fotbal, ceea ce ne-a mulțumit pe noi, ca părinți.

Iar când la unele meciuri se întâmpla să nu aibă nimic de apărat, pur și simplu ieșea de pe teren, se ducea în spatele porții și culegea flori, pe care apoi i le dădea mamei. Noi îi strigam: <<Du-te în poartă, să nu iei gol!>>, el culegea în continuare florile în timpul meciului”, și tatăl continuă dialogul cu Sport.ro:

”Noi, părinții, suntem amândoi din România, dar de cunoscut ne-am cunoscut aici, în Germania, tot aici ne-am și căsătorit. Eu am deja mai mult de 20 de ani de când sunt plecat din țară, soția încă și mai mult, iar acum crede-mă că nici nu pot să descriu în cuvinte bucuria pe care o simt când îl văd pe David la prima echipă a lui Bayern. Antrenamentul deschis de zilele trecute a fost o premieră pentru el, în mod normal seniorii se antrenează cu un fel de copertină trasă și nu se vede nimic, acum cred că erau vreo 3.000 de fani prezenți în tribune”.

VIDEO David Podar-Știube, portarul golgheter

Anul trecut, în campionatul de juniori, când Bayern era condusă cu 1-0 de Regensburg, David a dat lovitura la ultima fază: a urcat în careul advers la un corner, a rămas acolo după ce mingea a fost respinsă și echipa sa a reluat atacul, apoi a înscris pentru 1-1.