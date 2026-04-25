Naționala Under 15 a Austriei, formată în această primăvară, are un număr 10 român, cu tată din Mediaș și mamă din Bistrița: Mathias Feisan, fotbalist prezentat în exclusivitate de Sport.ro.

Sâmbătă, la Torneo delle Nazioni/Turnier der Nationen, competiție la care participă 12 echipe naționale și care se desfășoară în Austria, Italia și Slovenia, reprezentativa de la Viena a debutat chiar împotriva României.

Mathias Feisan a fost decarul gazdelor (partida s-a desfășurat la Kotschach-Mauthen) într-un 2-2 cu naționala tricoloră antrenată de Lucian Mezei, după golurile marcate de Amar Mujkanovic (28 și 43), respectiv Andrei Bătrân-Burchardt (36 - din penalty) și Robert Mânzu (69).

Românul din echipa Austriei, titularizat din nou de selecționerul Franz Ponweiser, s-a remarcat prin mai multe acțiuni ofensive, precum incursiunea din minutul 24, finalizată cu o centrare periculoasă în careu.

Mathias a fost schimbat cu cinci minute înainte de final (s-au jucat două reprize a câte 35 de minute).

”Chiar m-a întrebat unul dintre domnii antrenori de unde sunt din România”

”A fost o zi frumoasă, ambele echipe au jucat bine, iar rezultatul este unul echitabil.

Am vorbit aceeași limbă cu adversarii, în românește cu copiii, apoi chiar m-a întrebat unul dintre domnii antrenori de unde sunt din România și i-am zis că sunt de lângă Sibiu”, a declarat Mathias Feisan pentru Sport.ro, într-un dialog intermediat de tatăl său, prezent la turneu.

”Chiar și eu am vorbit la meci cu un părinte, normal că vorbim limba, la urma urmei suntem români și inima, indiferent unde ești, tot îți bate pentru România.

Iar meciul a fost frumos, eu chiar am rămas impresionat, copiii sunt pe drumul cel bun”, ne-a declarat și Feisan senior.