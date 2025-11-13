Astăzi, de la ora 16:15, naționala Under 21 a Ungariei joacă un meci de pregătire cu Insulele Feroe înaintea partidei oficiale de marți cu Croația din preliminariile Campionatului European.

În premieră la reprezentativa de tineret maghiară a fost convocat fostul internațional român de juniori Szabolcs Dusinszki (20 de ani), mijlocașul ofensiv născut în Odorheiu Secuiesc care joacă în Superligă la FK Csikszereda.

El este împrumutat în acest sezon de ciucani de la Puskas Akademia, clubul din Ungaria care l-a transferat în vara lui 2021 chiar de la FK Csikszereda.

Szabolcs Dusinszki, între România și Ungaria

