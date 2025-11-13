Astăzi, de la ora 16:15, naționala Under 21 a Ungariei joacă un meci de pregătire cu Insulele Feroe înaintea partidei oficiale de marți cu Croația din preliminariile Campionatului European.
În premieră la reprezentativa de tineret maghiară a fost convocat fostul internațional român de juniori Szabolcs Dusinszki (20 de ani), mijlocașul ofensiv născut în Odorheiu Secuiesc care joacă în Superligă la FK Csikszereda.
El este împrumutat în acest sezon de ciucani de la Puskas Akademia, clubul din Ungaria care l-a transferat în vara lui 2021 chiar de la FK Csikszereda.
Szabolcs Dusinszki, între România și Ungaria
Printre colegii lui Dusinszki de la naționala Under 21 maghiară se numără Armin Pecsi (Liverpool), Noah Fenyo (Eintracht Frankfurt) sau Krisztian Lisztes junior (Ferencvaros Budapesta).
Până acum, fotbalistul din Superligă a strâns selecții doar la naționalele de juniori, fie ele ale României - Under 16 sau ale Ungariei - Under 18 și Under 19.
La naționala României, el a fost coleg cu Andrei Borza, Adrian Caragea sau Adrian Mazilu, printre alții.
”O veste deosebit de îmbucurătoare este faptul că unul dintre fotbaliștii noștri ar putea debuta în selecționata de tineret a Ungariei.
Dusinszki Szabolcs a primit convocarea la naționala U21 a Ungariei pentru acțiunea din noiembrie, tânărul nostru mijlocaș pregătindu-se pentru prima oară alături de echipa antrenată de Szélesi Zoltán”, a precizat astăzi FK Csikszereda pe site-ul oficial al clubului.