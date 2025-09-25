Mihai Stoica despre coșmarul care s-a adeverit, la FCSB: „Nu mă gândeam niciodată la asta!“

Attila Hadnagy a văzut ce se întâmplă în Superligă și s-a convins: ”Au toate atuurile să câștige titlul”

Tânărul fotbalist Marco Barb-Dudan (16 ani), prezentat în exclusivitate de Sport.ro, un obișnuit al convocărilor la selecționatele de juniori ale Austriei, s-a transferat de curând de la Rapid Viena la Sassuolo, grupare revenită din acest sezon în Serie A.

”Decar” la Rapid Viena și acum la Sassuolo, Marco începe o nouă etapă din carieră, în mai pretențiosul fotbal italian și, în ciuda convocărilor frecvente la reprezentativele austriace, dezvăluie într-un dialog cu Sport.ro că alegerea sa la națională ”va fi cu siguranță România”.

Mijlocașul a debutat oficial în această lună la Sassuolo, într-un 0-0 în deplasare cu Modena la categoria Under 17, meci în care a fost integralist și a purtat tricoul cu numărul 10.

Marco Barb-Dudan pentru Sport.ro: ”Cei de la Sassuolo au remarcat la mine în primul rând viteza de joc și tehnica bună în spații strânse”



Contactat de Sport.ro după debutul în fotbalul italian, Marco Barb-Dudan ne-a declarat:

”Am avut un sezon excelent la Rapid Viena Under 16, deoarece m-am antrenat constant și am avut șansa să mă pregătesc tot sezonul cu echipa Under 18. Acolo am întâlnit un ritm mai rapid, antrenamente mai dure și colegi cu un fizic foarte puternic, ceea ce m-a ajutat să cresc mult ca jucător.

Cred că cei de la Sassuolo au remarcat la mine în primul rând viteza de joc, tehnica bună în spații strânse și mentalitatea de a munci și de a nu renunța niciodată. De asemenea, au apreciat faptul că mă adaptez rapid la intensitatea meciurilor și îmi asum responsabilitatea pe teren atunci când echipa are nevoie.

La ultimele convocări la naționala Austriei am avut o evoluție foarte bună și pot spune că sunt mulțumit de tot sezonul, de antrenamentele și jocurile de acolo. Totuși, aștept să fiu convocat acum și la naționala României Under 17, iar când acest moment va veni, alegerea mea va fi cu siguranță România”.

CITEȘTE ȘI CELELALTE MATERIALE EXCLUSIVE SPORT.RO DESPRE TINERELE TALENTE ROMÂNEȘTI DIN AUSTRIA



De-a lungul ultimilor patru ani, Sport.ro a publicat interviuri și materiale exclusive cu mai mulți tineri fotbaliști români din Austria: Andres Sfait (ajuns ulterior la Salernitana, pentru care a debutat în Serie A, în prezent la CFR Cluj), Matthias Mal (campion național cu MS Linz), Andrei Lazăr (și el campion național cu MS Linz, când în finală a înscris o ”dublă” în 4 minute și a dat și 2 pase de gol), Lukas Grigoraș (fundașul central golgheter de la Rapid Viena), Rocco Vicol (mijlocașul ofensiv de la LASK Linz cu selecții la naționalele de juniori ale Austriei), ”Banda” de puști români de la Fussballschule Linz care i-a marcat 24 de goluri într-un meci lui Red Bull Salzburg sau Andrei Rostaș (Jose-Andrei Rostas), atacantul român născut în Spania care la 17 ani deja a înscris în acest sezon la seniori în Austria.

