Un tânăr portar român începe, ușor-ușor, să-și facă un nume la echipa de club Bayern Munchen și la naționala Germaniei.

David Podar-Știube are 15 ani și aproape 1,90 metri înălțime, este internațional de juniori german la categoriile Under 15 și Under 16 și deja se antrenează cot la cot cu marele Manuel Neuer la prima echipă a bavarezilor, sub comanda lui Vincent Kompany.

După ce a fost chemat de câteva ori la antrenamente închise publicului, ieri David a avut parte de o premieră - convocarea la prima echipă pentru un antrenament deschis al lui Bayern.

David Podar-Știube, cel mai tânăr fotbalist din lotul lui Bayern, pentru Sport.ro: ”Totul este ceva nou pentru mine”

Așa că puștiul de 15 ani, cel mai tânăr din întreg lotul prezent, s-a pregătit din nou alături de idolul său Manuel Neuer, de data aceasta în fața celor aproximativ 3.000 de fani prezenți.

”Neuer m-a tratat ca pe un <<best friend>>, mi-a spus că nu contează vârsta, ci talentul. Mi-a transmis cât de important este ce arăți, ce poți să faci și, până la urmă, ce reușești să faci.

Totul este ceva nou pentru mine și pentru familia mea - emoțiile, experiența. Însă este ceea ce mi-am dorit cel mai mult”, a transmis David Podar-Știube pentru Sport.ro prin intermediul tatălui său Adrian, un bănățean plecat de mai bine de două decenii din România.

* Cum a înscris 2 goluri în 10 minute și cum a egalat la ultima fază a unui meci

* Cum a înscris 2 goluri în 10 minute și cum a egalat la ultima fază a unui meci

* De ce ieșea de pe teren în timpul meciurilor în care nu avea ce să apere

* Cum e să fii titular pentru nemți în Germania U16 - România U16 8-2

VIDEO Antrenamentul integral al lui Bayern Munchen, cu David Podar-Știube sub comanda lui Vincent Kompany