LIVE TEXT | FCSB - UTA, de la 19:00, pe Sport.ro. Echipele probabile + Toate informațiile despre meci

Trei tineri fotbaliști români, cu toții prezentați în exclusivitate de Sport.ro, încep să își facă un nume în MLS, liga nord-americană în care joacă inclusiv campioni mondiali de talia lui Lionel Messi ori Thomas Muller.

După debutul atacantului Ștefan Chirilă în sezonul trecut (la 18 ani), în actuala ediție 2026 din Major League Soccer doi puști de 17 ani au început să bifeze meciuri în MLS - și nu oricum, ci ca titulari: mijlocașul central Luca Moisă la Real Salt Lake și fundașul central Andrei Chirilă, fratele și coechipierul lui Ștefan la FC Cincinnati.

Andrei Chirilă și-a făcut ”încălzirea” în Champions League înainte de a debuta în MLS

Sport.ro a luat legătura săptămâna trecută cu Luca Moisă, iar acum l-a contactat pe Sorin Chirilă, tatăl fraților Ștefan și Andrei.

Andrei Chirilă, internațional de juniori american, a debutat în urmă cu câteva zile în MLS pentru FC Cincinnati după ce evoluase, tot ca titular, în primele două meciuri ale sezonului din CONCACAF Champions Cup (Liga Campionilor din America de Nord și Centrală).

Tânărul fundaș central a fost integralist în aceste trei partide oficiale: 4-0 și 9-0 în dubla cu Universidad O&M FC din Republica Dominicană și, acum, 1-6 cu New England Revolution, ”un joc sub așteptări al echipei”, după cum a spus la final antrenorul Pat Noonan, fost internațional american la începutul anilor 2000.