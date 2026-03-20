EXCLUSIV Încă un puști român de 17 ani joacă titular în MLS! ”Pas cu pas” pentru ”cel mai tânăr jucător din istoria clubului”

Cătălin Parfene
După Luca Moisă, a venit și rândul lui Andrei Chirilă să debuteze în Major League Soccer. Ambii fotbaliști evoluează pentru naționala SUA și au fost prezentați în exclusivitate de Sport.ro.

Trei tineri fotbaliști români, cu toții prezentați în exclusivitate de Sport.ro, încep să își facă un nume în MLS, liga nord-americană în care joacă inclusiv campioni mondiali de talia lui Lionel Messi ori Thomas Muller.

După debutul atacantului Ștefan Chirilă în sezonul trecut (la 18 ani), în actuala ediție 2026 din Major League Soccer doi puști de 17 ani au început să bifeze meciuri în MLS - și nu oricum, ci ca titulari: mijlocașul central Luca Moisă la Real Salt Lake și fundașul central Andrei Chirilă, fratele și coechipierul lui Ștefan la FC Cincinnati.

Andrei Chirilă și-a făcut ”încălzirea” în Champions League înainte de a debuta în MLS

Sport.ro a luat legătura săptămâna trecută cu Luca Moisă, iar acum l-a contactat pe Sorin Chirilă, tatăl fraților Ștefan și Andrei.

Andrei Chirilă, internațional de juniori american, a debutat în urmă cu câteva zile în MLS pentru FC Cincinnati după ce evoluase, tot ca titular, în primele două meciuri ale sezonului din CONCACAF Champions Cup (Liga Campionilor din America de Nord și Centrală).

Tânărul fundaș central a fost integralist în aceste trei partide oficiale: 4-0 și 9-0 în dubla cu Universidad O&M FC din Republica Dominicană și, acum, 1-6 cu New England Revolution, ”un joc sub așteptări al echipei”, după cum a spus la final antrenorul Pat Noonan, fost internațional american la începutul anilor 2000.

Sorin Chirilă, probabil cel mai fericit tată din MLS în momentul de față, ne-a declarat: ”Este un sentiment special, fără nicio îndoială, să îi vedem pe amândoi că joacă la acest nivel! Ne bucurăm pentru parcursul lor, dar în același timp să nu uităm că sunt la început de carieră și că trebuie să luăm lucrurile pas cu pas, adică să ne concentrăm pe dezvoltarea lor pe termen lung”.

”La 17 ani și 212 zile, Andrei Chirilă a devenit cel mai tânăr jucător din istoria clubului care joacă titular într-un meci din sezonul regular MLS”, a subliniat FC Cincinnati pe site-ul oficial.

Româno-americanii Ștefan Chirilă, Andrei Chirilă și Luca Moisă în sezonul 2026

Ștefan Chirilă (19 ani) la FC Cincinnati:

1 meci / 1 gol în CONCACAF Champions Cup

1 meci / 1 gol în MLS Next Pro

Andrei Chirilă (17 ani) la FC Cincinnati:

2 meciuri în CONCACAF Champions Cup

1 meci în MLS

1 meci în MLS Next Pro

* A fost integralist în toate partidele.

Luca Moisă (17 ani) la Real Salt Lake:

3 meciuri în MLS

* A fost titular în toate partidele.

** Sezonul 2026 din MLS abia a început - s-au disputat primele 4 etape.

