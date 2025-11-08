VIDEO Fotbalistul român din MLS prezentat în exclusivitate de Sport.ro, debut cu naționala SUA la Campionatul Mondial!

Fotbalistul rom&acirc;n din MLS prezentat &icirc;n exclusivitate de Sport.ro, debut cu naționala SUA la Campionatul Mondial! Stranieri
Cătălin Parfene
Luca Moisă este legitimat la Real Salt Lake din Major League Soccer.

TAGS:
Luca MoisaReal MonarchsMLSCampionatul Mondial U-17real salt lake

În urmă cu doi ani, Sport.ro îl prezenta în exclusivitate pe tânărul fotbalist româno-american Luca Moisă, născut în Las Vegas.

Legitimat la Real Salt Lake din MLS, mijlocașul de 17 ani a jucat în sezonul 2025 la satelitul Real Monarchs din MLS Next Pro și zilele trecute a debutat cu naționala Statelor Unite ale Americii la Campionatul Mondial U-17 care se desfășoară în Qatar.

Moisă a intrat în minutul 75 al meciului din grupe SUA - Burkina Faso 1-0, decis de golul lui Cavan Sullivan din minutul 79.

Cavan Sullivan Goal vs Burkina Faso U-17 world cup
byu/ElPsyCongroo99 inussoccer

Mijlocașul a primit notele 7.0 de la Sofascore și 6.9 de la Flashscore după ce a avut toate pasele reușite și toate duelurile câștigate în cele aproximativ 20 de minute, cu tot cu prelungirile, petrecute pe gazon.

Pentru SUA urmează partidele cu Tadjikistan (astăzi, de la ora 16:45) și Cehia (marți, de la aceeași oră) din faza grupelor - primele două clasate se califică direct în șaisprezecimile de finală.

În noiembrie 2023, Sport.ro a discutat cu doi dintre tehnicienii care lucrau direct cu tânărul fotbalist român, Jamison Olave (antrenorul principal al lui Real Monarchs) și Jordan Allen (antrenor la academia lui Real Salt Lake).

”Luca este un puști venit din academia noastră, cum a ajuns la Monarchs am remarcat ce talent are și cum vede pe teren ce alții nu văd, ajutat din plin de tehnica sa.

Este un jucător care crește cum trebuie și face lucruri bune, iar convocarea la echipa națională a SUA a fost pe deplin meritată.

S-a întors de la națională și mai încrezător în forțele sale, dar în egală măsură continuă să ceară sfaturi pentru a fi și mai bun.

A avut apoi ocazia să joace la Monarchs, aproximativ 15 minute pentru început, iar impactul său în cadrul echipei a fost instant: pase bune, implicare în joc, chiar și câteva șuturi la poartă”, declara pentru Sport.ro Jamison Olave, antrenorul principal de atunci de la Real Monarchs, completat de Jordan Allen, antrenor la academia lui Real Salt Lake:

”Luca este foarte bine cotat nu doar în cadrul clubului nostru, ci și la nivel național. Are o abilitate naturală în a găsi spații și a realiza faze periculoase.

Vine dintr-o familie cu un background solid în fotbal, și acest lucru se vede și în excepționala sa înțelegere a jocului.

De când este aici, de doi ani, Luca s-a dezvoltat mult și a ajuns acum la o maturitate și la o abilitate care îi permit influențarea cursului unui meci, astfel că a reușit să fie prezent cu echipa națională la CONCACAF Championship și să debuteze în MLS Next Pro în acest sezon la echipa secundă a clubului.

Suntem foarte bucuroși când ne uităm cum s-a dezvoltat și credem că mai are multe de arătat în anii care vor veni”.

Foto: RSL Academy, opsmsoccer

